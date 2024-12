Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6bddfd79-ec7f-4438-9e0f-fddf5b539805","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme az aktuális Mercedes E-Klasséból készített legújabb taxi.","shortLead":"Íme az aktuális Mercedes E-Klasséból készített legújabb taxi.","id":"20241223_elet-a-halal-utan-ujra-kaphato-taxi-mercedes-e-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bddfd79-ec7f-4438-9e0f-fddf5b539805.jpg","index":0,"item":"3462e011-d0be-4c1f-9692-ba3f59e37afa","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_elet-a-halal-utan-ujra-kaphato-taxi-mercedes-e-osztaly","timestamp":"2024. december. 23. 07:21","title":"Élet a halál után: újra kapható taxi Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten életüket veszették.","shortLead":"A balesetben ketten életüket veszették.","id":"20241223_baleset-m5-autopalya-leallosav-mikrobusz-auto-karambol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"6b5fc938-599a-4a6b-964b-76ec36938101","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_baleset-m5-autopalya-leallosav-mikrobusz-auto-karambol","timestamp":"2024. december. 23. 09:17","title":"Leállósávban álló mikrobuszba rohant egy autó az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27527959-a4ed-48b4-896e-237579589fba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Róma világhírű látványossága három hónapig tartó felújítás után újra megnyílt. De mostantól nem lehet csak úgy megrohanni. ","shortLead":"Róma világhírű látványossága három hónapig tartó felújítás után újra megnyílt. De mostantól nem lehet csak...","id":"20241223_trevi-kut-roma-felujitas-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27527959-a4ed-48b4-896e-237579589fba.jpg","index":0,"item":"1926ccda-d4b2-4e90-8959-c76cb33a0b09","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_trevi-kut-roma-felujitas-korlatozas","timestamp":"2024. december. 23. 09:37","title":"Mostantól nem lesz olyan egyszerű megközelíteni a római Trevi kutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vádpontok között emellett gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is szerepel.","shortLead":"A vádpontok között emellett gyilkossági kísérlet és súlyos testi sértés is szerepel.","id":"20241222_magdeburg-karacsonyi-vasar-nemetorszag-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e.jpg","index":0,"item":"e033c3a6-72c4-441e-8c31-980d8dd90c13","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_magdeburg-karacsonyi-vasar-nemetorszag-gyilkossag","timestamp":"2024. december. 22. 12:14","title":"Többrendbeli gyilkossággal vádolják a magdeburgi tömeges gázolás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","shortLead":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","id":"20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f.jpg","index":0,"item":"d64b54fd-1eab-46a0-94ca-eaaf7617b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","timestamp":"2024. december. 21. 22:07","title":"Szikla zuhant rá, karambolozott és kigyulladt egy brazil busz, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","shortLead":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","id":"20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28.jpg","index":0,"item":"d974c5e5-b1ff-4f13-b7e6-4b4532e122c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","timestamp":"2024. december. 22. 18:18","title":"Roncstelepen zúzták be egy utcán driftelgető autós Toyota Supráját Katarban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","id":"20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50.jpg","index":0,"item":"ac2ea0ef-abf9-434d-9bdf-278bf64f658c","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2024. december. 21. 20:11","title":"Január első felében dönt a MOHU és az Energiaügyi Minisztérium az új lomtalanítási rendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6a53d5-986d-4981-b126-19a835dbb93b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 19 éves elkövető, aki egy hétéves gyereket megölt, három másikat és egy tanárt pedig megsebesített, pszichés problémákkal küzd.","shortLead":"A 19 éves elkövető, aki egy hétéves gyereket megölt, három másikat és egy tanárt pedig megsebesített, pszichés...","id":"20241221_zagrab-iskola-keses-tamadas-serultek-elkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6a53d5-986d-4981-b126-19a835dbb93b.jpg","index":0,"item":"699d7a27-2956-4c32-acb3-7b775a7abb46","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_zagrab-iskola-keses-tamadas-serultek-elkoveto","timestamp":"2024. december. 21. 19:31","title":"Jobban vannak a zágrábi iskolai késelés sérültjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]