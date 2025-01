Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű tanker feltehetően 100 kilométeren át vonszolta a horgonyát, míg elvágott egy fontos energiavezetéket.","shortLead":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű...","id":"20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"eceb3f84-4381-4530-a089-40ce53926525","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","timestamp":"2025. január. 19. 15:33","title":"Elkezdték összerakni a NATO-flottát, ami a Balti-tengert védi az orosz szabotázstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e349d5f-1e02-4648-9df6-3923ca654abc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eximbankos Hoffmann Mihály váltja a vezérigazgatói poszton az azt 2019 óta betöltő Kurali Zoltánt.","shortLead":"Az eximbankos Hoffmann Mihály váltja a vezérigazgatói poszton az azt 2019 óta betöltő Kurali Zoltánt.","id":"20250117_uj-vezeto-az-allamadossag-kezelo-kozpont-elen-hoffmann-mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e349d5f-1e02-4648-9df6-3923ca654abc.jpg","index":0,"item":"380e76ec-fb2b-41e0-be82-fde30740dfc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_uj-vezeto-az-allamadossag-kezelo-kozpont-elen-hoffmann-mihaly","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Új vezetőt nevez Nagy Márton az Államadósság Kezelő Központ élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a21bd4-0393-423b-b5c4-3346f2940498","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2024 végén ezen a szinten állt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Egyes régiók között kétszeres az eltérés.","shortLead":"2024 végén ezen a szinten állt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Egyes régiók között kétszeres...","id":"20250121_munkaber-fizikai-dolgozok-orabere-kozepvezetok-berezese-vallalkozas-kkv-trenkwalder-moore-hungary-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a21bd4-0393-423b-b5c4-3346f2940498.jpg","index":0,"item":"47868d8f-6a72-4e92-b840-4e105a4180e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_munkaber-fizikai-dolgozok-orabere-kozepvezetok-berezese-vallalkozas-kkv-trenkwalder-moore-hungary-felmeres","timestamp":"2025. január. 21. 07:35","title":"2100 forint felett a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","shortLead":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","id":"20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"3f6e8240-fc12-4b18-b5cf-8949de06121a","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 11:58","title":"Elon Musk reagált a karlendítése miatti kritikákra, szerinte unalmas, hogy vannak, akik mindenkiben Hitlert látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","shortLead":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","id":"20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733.jpg","index":0,"item":"3ddccac3-df3a-493c-9f0f-971a578c1d61","keywords":null,"link":"/elet/20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","timestamp":"2025. január. 20. 14:20","title":"A hagyományosan demokrata Kaliforniában is nagy bulikkal készülnek Donald Trump beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc3b4e5-714f-416b-ac5d-203cfea490f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nelly azt mondja, megtiszteltetés számára, hogy felléphet az Egyesült Államok elnöke előtt, függetlenül attól, hogy ki van éppen hivatalban.","shortLead":"Nelly azt mondja, megtiszteltetés számára, hogy felléphet az Egyesült Államok elnöke előtt, függetlenül attól, hogy ki...","id":"20250120_Donald-Trump-beiktatas-Nelly-rapper-fellepes-nem-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc3b4e5-714f-416b-ac5d-203cfea490f4.jpg","index":0,"item":"f2c250d0-1e58-43c1-8583-24d2c529061c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Donald-Trump-beiktatas-Nelly-rapper-fellepes-nem-politika","timestamp":"2025. január. 20. 15:06","title":"„Ez nem politika” – mondja a Trump beiktatásán fellépő rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","shortLead":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","id":"20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c.jpg","index":0,"item":"91875824-3229-4425-8155-e8b58426ac54","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","timestamp":"2025. január. 19. 21:53","title":"Budapesten forgattak filmet a politikai menedékjogot kapó volt lengyel miniszterhelyettessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igaz, áresés sem. ","shortLead":"Igaz, áresés sem. ","id":"20250120_A-hetvegi-dragulas-utan-most-nem-jon-ujabb-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f.jpg","index":0,"item":"2a93618c-1040-4139-80c2-d2b771b41fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_A-hetvegi-dragulas-utan-most-nem-jon-ujabb-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. január. 20. 12:09","title":"Ilyen is rég volt: nem jön újabb drágulás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]