Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"328e66db-b472-45a6-a73e-5ae7ee777924","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két neves gyártó a német vállalat Traton nevű leányvállalatának részei.","shortLead":"A két neves gyártó a német vállalat Traton nevű leányvállalatának részei.","id":"20250123_Megvalna-a-Volkswagen-a-Scania-es-MAN-reszvenyei-jelentos-reszetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/328e66db-b472-45a6-a73e-5ae7ee777924.jpg","index":0,"item":"15103d16-0142-4f84-8724-d7ad7c72036b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Megvalna-a-Volkswagen-a-Scania-es-MAN-reszvenyei-jelentos-reszetol","timestamp":"2025. január. 23. 08:37","title":"Megválna a Volkswagen a Scania és MAN részvényei jelentős részétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68e3b5a-c074-41e1-9963-d25bafe41e1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók két, a Földtől azonos irányban lévő objektumot fedeztek fel, ám a tulajdonságuk minden szempontból zavarba ejtő.","shortLead":"Japán kutatók két, a Földtől azonos irányban lévő objektumot fedeztek fel, ám a tulajdonságuk minden szempontból...","id":"20250122_csillagaszat-tejutrendszer-csillagok-keletkezese-jeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e68e3b5a-c074-41e1-9963-d25bafe41e1b.jpg","index":0,"item":"989cbe34-a273-44c1-a3df-9ff4a2060b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_csillagaszat-tejutrendszer-csillagok-keletkezese-jeg","timestamp":"2025. január. 22. 16:03","title":"Újfajta csillagokat találhattak a Tejútrendszerben, és a tudósok sem értik, miért jegesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól tartanak, hogy a Velencei-tó vizéig is eljuthat a gázolaj, és erre a HVG-nek nyilatkozó szakértő szerint is van esély. ","shortLead":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól...","id":"20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457.jpg","index":0,"item":"7bf76392-6da4-4552-a00c-bbe5fee23deb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 06:14","title":"Az állataikat mentik a gárdonyi civilek, még tart az olajszennyezés felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"MAGA után jön a MEGA – vagyis Amerika után Trump arra ösztönzi-e Európát is, hogy szintén legyen ismét nagy – kérdezi az independent elemzője. A Washington Post leszedi a keresztvizet mind Bidenről, mint Trumpról az általuk aláírt amnesztiarendelet miatt. Lesz-e Trumpnak elég pénze kitoloncolni milliókat Amerikából – kételkedik egy szakértő a Die Weltben. A New York Times szerint Trump eljátszotta a tekintélyét, miután kegyelmet adott a január 6-i lázadás csaknem minden részvevőjének. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"MAGA után jön a MEGA – vagyis Amerika után Trump arra ösztönzi-e Európát is, hogy szintén legyen ismét nagy – kérdezi...","id":"20250122_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"e708856a-a05f-47dc-933c-a07027f5c5d5","keywords":null,"link":"/360/20250122_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 22. 10:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Ki lesz az EU súgója Trumpnál? Orbán, Meloni vagy Rutte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","shortLead":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","id":"20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9.jpg","index":0,"item":"e47a0b9a-f85b-4b18-878b-11d889db9bb2","keywords":null,"link":"/360/20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Újabb fideszes agytröszt formálódik trollcsapatos képzésre építve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8473573-cafc-4b9c-af4a-8c0469e5598a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A Gyurcsány-kormány hazakiárusítási kísérleteként kommunikálta a Fidesz annak idején a sukorói kaszinóváros-projektet, pedig az a kanyarban sem volt ahhoz képest, amit Orbánék – az arab magánberuházó kedvében járva – a Rákosrendezőre megálmodott Mini-Dubaj kapcsán terveznek.","shortLead":"A Gyurcsány-kormány hazakiárusítási kísérleteként kommunikálta a Fidesz annak idején a sukorói kaszinóváros-projektet...","id":"20250123_Ha-Orban-szerint-Sukoro-hazaarulas-volt-akkor-Mini-Dubaj-micsoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8473573-cafc-4b9c-af4a-8c0469e5598a.jpg","index":0,"item":"711f12ed-73a9-43fc-9c2a-fdfaa2b69db2","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Ha-Orban-szerint-Sukoro-hazaarulas-volt-akkor-Mini-Dubaj-micsoda","timestamp":"2025. január. 23. 13:39","title":"Ha Orbán szerint Sukoró hazaárulás volt, akkor Mini-Dubaj micsoda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kövesse velünk percről percre a mérkőzést!","shortLead":"Kövesse velünk percről percre a mérkőzést!","id":"20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca.jpg","index":0,"item":"7c8f12cd-00d5-4c60-b489-13abb06ad8c7","keywords":null,"link":"/sport/20250123_Fradi-Nemetorszag-Frankfurt-Ferencvaros-Europa-liga-meccs-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 20:53","title":"Frankfurt–Ferencváros Európa-liga meccs 0–0 (ÉLŐ)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","shortLead":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","id":"20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"3dbbe1d9-ab13-4eb1-8d99-8dce90a72e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","timestamp":"2025. január. 22. 10:53","title":"Ismét Gyurcsány Ferencet választotta meg elnöknek a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]