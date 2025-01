Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2","c_author":"Csányi Nikolett - Földes András","category":"360","description":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy túlélő visszaemlékezéseiből nem csak a a Holokauszt borzalmai, és az akkori Magyarország hangulata rajzolódik ki. A lágerből meneküléshez, a túléléshez szinte csodák kellettek, és nem mindig az erő volt, ami segített. Csányi Nikolett és Földes András videója.","shortLead":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy...","id":"20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2.jpg","index":0,"item":"ef0abce6-dfd8-4dac-b9fb-722b4f627a7d","keywords":null,"link":"/360/20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","timestamp":"2025. január. 27. 19:42","title":"“Azt reméltük, hogy minket is lebombáznak, mert az is jobb, mint itt várni a halált” - az utolsó magyar túlélők történetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország egy négypontos nyilatkozatra hivatkozva állt el az Oroszországgal szembeni szankciók vétójától, azonban Szijjártó Péter figyelmeztetett, ha az ebben a nyilatkozatban foglaltak nem válnak valóra, akkor Ukrajna számíthat arra, hogy Magyarország blokkolja a velük kapcsolatos döntéseket.","shortLead":"Magyarország egy négypontos nyilatkozatra hivatkozva állt el az Oroszországgal szembeni szankciók vétójától, azonban...","id":"20250127_szijjarto_ukrajna_europai_bizottsag_veto_energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"2c6c93e3-e43a-4e4c-b693-aa88d013d83d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250127_szijjarto_ukrajna_europai_bizottsag_veto_energia-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 16:13","title":"“Mi magyarok vagyunk és nem hülyék” - mondta Szijjártó és vétóval fenyegette meg az ukránokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","shortLead":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","id":"20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a.jpg","index":0,"item":"391d099c-c100-485e-b8e8-ddfa74e8a78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","timestamp":"2025. január. 27. 07:59","title":"Jubileumi egyedi új Mazda MX-5 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca998c2f-fbb9-4885-81b7-300eb8d3ceca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közel 5,5 méter hosszú kínai luxusszedán hátsó kerekei minden korábbinál nagyobb szögben fordulnak el.","shortLead":"A közel 5,5 méter hosszú kínai luxusszedán hátsó kerekei minden korábbinál nagyobb szögben fordulnak el.","id":"20250128_latvanyosan-oldalaz-maybachok-kozott-a-huawei-maextro-s800-uber-luxusautoja-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca998c2f-fbb9-4885-81b7-300eb8d3ceca.jpg","index":0,"item":"4c044a49-6a39-4cc0-be2d-919fc3bc4ed9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_latvanyosan-oldalaz-maybachok-kozott-a-huawei-maextro-s800-uber-luxusautoja-video","timestamp":"2025. január. 28. 07:59","title":"Látványosan oldalazik Maybachok között a Huawei über luxusautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint végül azért nem feküdt keresztbe az uniós akaratnak, mert győzött.","shortLead":"A külügyminiszter szerint végül azért nem feküdt keresztbe az uniós akaratnak, mert győzött.","id":"20250127_Szijjarto-szerint-megkapta-a-kert-garanciakat-ezert-szavazott-az-Oroszorszag-elleni-szankciok-kiterjesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"c49fd40a-e205-4019-bb29-4b7151601ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Szijjarto-szerint-megkapta-a-kert-garanciakat-ezert-szavazott-az-Oroszorszag-elleni-szankciok-kiterjesztesere","timestamp":"2025. január. 27. 12:53","title":"Szijjártó szerint megkapta a kért garanciákat, ezért szavazott az Oroszország elleni szankciók kiterjesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintra büntette a Banus Port Vagyonkezelő Zrt.-t, mely naponta több tízmillió forintot bukott az akcióján. Valaki nyert is rajta, de az MNB nem árulja el, kicsoda.","shortLead":"A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintra büntette a Banus Port...","id":"20250127_Honapokig-manipulalta-a-4iG-reszvenyeket-megotszorozte-a-forgalmat-es-megtevesztette-a-kisbefektetoket-Jaszai-Gellert-szomszedja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194.jpg","index":0,"item":"d21b86bd-0610-4358-998b-48e43d642a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Honapokig-manipulalta-a-4iG-reszvenyeket-megotszorozte-a-forgalmat-es-megtevesztette-a-kisbefektetoket-Jaszai-Gellert-szomszedja","timestamp":"2025. január. 27. 08:06","title":"Hónapokig manipulálta a 4iG-részvényeket, megötszörözte a forgalmat és megtévesztette a kisbefektetőket Jászai Gellért szomszédja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei beszakadtak.","shortLead":"Berobbant a DeepSeek diszkont modellje, mire a jóval költségesebb megoldásokat szállító nagy techcégek részvényei...","id":"20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"9a5ed5ac-13bb-49c5-a478-bafe924667c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_DeepSeek-mesterseges-intelligencia-olcso-kinai-MI-modell-zuhano-nyugati-techreszvenyek","timestamp":"2025. január. 27. 14:31","title":"Egy olcsó kínai megoldás épp alapjaiban rengeti meg a globális MI-piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","shortLead":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","id":"20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129.jpg","index":0,"item":"0331b0ed-2a3d-4cdd-bf1a-eb87ec9f2832","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","timestamp":"2025. január. 27. 10:31","title":"Soron kívül elenged három izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]