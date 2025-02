Elon Musknak, a Tesla vezérének most kell megennie, amit megfőzött: miután hetek óta aktívan próbálja aláásni a német demokratikus folyamatokat, nyíltan támogatja a szélsőjobboldali, migrációellenes AfD pártot, és nyilvános beszédeit Hitlert idéző karlendítésekkel fűszerezi, a német lakosság most a pénztárcájával tudatta vele, mit is gondol erről az egészről.

A német Szövetségi Közlekedési Hatóság (KBA) adatai szerint ugyanis januárban összesen 34 498 darab elektromos autót értékesítettek Németországban, ami 53,5 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest, és rekordnak számít a januári eladások történetében. Az összes eladott gépjármű egyhatoda volt elektromos hajtásláncú – írja a Spiegel.

Mindeközben a Tesla teljesen ellentétes utat jár be Németországban: januárban mindössze 1277 autót tudott értékesíteni, ami

60 százalékos csökkenést jelent éves alapon.

A KBA adatai szerint a hibrid járművek ismét a legfontosabb kategóriát jelentették, 37,1 százalékos piaci részesedéssel, és az összes új regisztráció 8,5 százaléka plug-in hibrid volt. A benzines járművek 30 százalékot, a dízeljárművek pedig 15,9 százalékot tettek ki.

2024-ben az elektromos autók eladása bezuhant Németországban, mindössze 380 600 e-autót regisztráltak, ami 27,5 százalékkal alacsonyabb, mint a megelőző évben. Az EV-k az összes regisztráció 13,5 százalékát tették ki.

„Az egyre növekvő elektromosautó-jóváhagyások azt mutatják, hogy az európai határértékek hatást gyakorolnak” – mondta Marion Tiemann, a Greenpeace környezetvédelmi szervezet mobilitási szakértője. Hozzáteszi: épp ezt próbálja most az autólobbi minden erejével aláásni, és eltöröltetni az EU-val a belső égésű motorok 2035-ös kivezetési dátumát.