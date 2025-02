Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar Pétert kritizálja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar...","id":"20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893.jpg","index":0,"item":"24b47c7e-09d2-4c5d-88b6-3d4038bd4b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","timestamp":"2025. február. 05. 08:15","title":"Orbán Balázs értékelte az ország helyzetét, és arra jutott, minden a 2010 előtti kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0917d7-35cb-4f9b-bd0a-60a06f24ecc6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"53 százalékkal több e-autót adtak el, mint egy évvel korábban, de a Tesla számai épp az ellenkező irányban mozognak. ","shortLead":"53 százalékkal több e-autót adtak el, mint egy évvel korábban, de a Tesla számai épp az ellenkező irányban mozognak. ","id":"20250206_tesla-musk-karlendites-nemetorszag-eauto-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee0917d7-35cb-4f9b-bd0a-60a06f24ecc6.jpg","index":0,"item":"718f6780-9fbd-476e-b183-5a09f41348f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_tesla-musk-karlendites-nemetorszag-eauto-eladasok","timestamp":"2025. február. 06. 13:48","title":"Nagyot zuhantak a Tesla-eladások Németországban, mióta Elon Musk a szélsőjobbal kokettál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226485d-bb64-4409-8768-17e886b0b728","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az országos rendőrfőkapitány elrendelte a rendőrség kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatát azt követően, hogy a belvárosi lakásában megölt nő ügyében a rendőrséget számonkérő Facebook-kommentelőket arrogáns stílusban osztotta ki a rendőrség oldalának moderátora.","shortLead":"Az országos rendőrfőkapitány elrendelte a rendőrség kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatát azt követően...","id":"20250205_rendorseg-belvarosi-halalos-lakastuz-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7226485d-bb64-4409-8768-17e886b0b728.jpg","index":0,"item":"6dac917d-3385-40e6-974c-f9584255f6ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendorseg-belvarosi-halalos-lakastuz-bocsanatkeres","timestamp":"2025. február. 05. 13:39","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, amiért méltatlanul kommunikáltak a meggyilkolt japán nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef70ab1f-a48b-44a9-8a89-c313e0814c3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még a Fidesz szavazóinak 37 százaléka is Magyarországot és Orbán Viktort látja Bindzsisztánban és fiktív vezetőjében – derül ki a Publicus Intézet felméréséből.","shortLead":"Még a Fidesz szavazóinak 37 százaléka is Magyarországot és Orbán Viktort látja Bindzsisztánban és fiktív vezetőjében –...","id":"20250205_majka-csurran-cseppen-bindzsisztan-publicus-intezet-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef70ab1f-a48b-44a9-8a89-c313e0814c3b.jpg","index":0,"item":"786997a8-87e0-4eaa-8b6e-a8bf5e634e2b","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_majka-csurran-cseppen-bindzsisztan-publicus-intezet-felmeres","timestamp":"2025. február. 05. 09:32","title":"Majkának nem kellett megerősítenie, hogy Orbánról szól a Csurran, cseppen, az emberek nagy része így is tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban tevékenykedik, amelynek célja Lengyelország alkotmányos rendjének megváltoztatása. De az ügyész, akinél a feljelentést tette, a kormány szerint már rég nem is ügyész.","shortLead":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban...","id":"20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"4adc6700-11c8-48d5-ad70-26626d0cc8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","timestamp":"2025. február. 06. 05:24","title":"Államcsíny elkövetésével gyanúsítja Donald Tuskot a lengyel alkotmánybíróság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","shortLead":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","id":"20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c.jpg","index":0,"item":"127a39ce-db87-47d2-a08a-4e23b58f0937","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","timestamp":"2025. február. 06. 14:36","title":"Letartóztatták a japán nő meggyilkolásával gyanúsított ír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","shortLead":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","id":"20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"db4d452b-fad8-4c38-b474-18d6f0b75540","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","timestamp":"2025. február. 04. 20:47","title":"Kiderült mi okozhatta az azeri repülőgép-balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Idén is a parlamenti szezon kezdete előtt gyűlhet össze a fideszes holdudvar a Várkert Bazárban.","shortLead":"Idén is a parlamenti szezon kezdete előtt gyűlhet össze a fideszes holdudvar a Várkert Bazárban.","id":"20250206_orban-viktor-evertekelo-idopont-februar-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"0432a56d-b53d-48ae-b1fc-288a45512fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_orban-viktor-evertekelo-idopont-februar-22","timestamp":"2025. február. 06. 14:21","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]