[{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2022-ben családon belüli erőszak miatt fordult a japán követséghez, de ők a magyar rendőrséghez irányították, akik nem tettek semmit az ügyben.","shortLead":"2022-ben családon belüli erőszak miatt fordult a japán követséghez, de ők a magyar rendőrséghez irányították, akik nem...","id":"20250213_japan-kulugyminiszter-megolt-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"16861bd8-f3bf-4b7e-af54-e8a821246dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_japan-kulugyminiszter-megolt-no","timestamp":"2025. február. 13. 13:53","title":"Elismerte a japán külügyminiszter, hogy a Budapesten meggyilkolt nő hiába kért a nagykövetségtől segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot – a globális hatalmi erőviszonyok alakulását elemzik a világlapok. „Egykori focistaként Orbán oda helyezkedik, ahová a labda jönni fog” – nagy figyelem irányult a magyar kormányfő és az AfD elnökének találkozójára. Szégyellheti magát az EU, hogy magukra hagyta a szerbiai kormányellenes tüntetőket – írja Slavoj Zizek szlovén filozófus. Témák és vélemények a külföldi lapokból.","shortLead":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot –...","id":"20250213_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"81a41007-fe70-4609-bf4b-42e328dc21ba","keywords":null,"link":"/360/20250213_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 13. 10:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump és Putyin két tűz közé szorítja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed8d1b8-cb49-4a0c-afd5-ab4f09cc6690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 72 éves nőre még tavaly kért letöltendő büntetést az ügyészség.","shortLead":"A 72 éves nőre még tavaly kért letöltendő büntetést az ügyészség.","id":"20250212_Meghalt-az-orvos-aki-sooldatot-adott-be-Covid-oltas-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ed8d1b8-cb49-4a0c-afd5-ab4f09cc6690.jpg","index":0,"item":"77c23d2c-eba9-405c-8c20-4cce93634316","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Meghalt-az-orvos-aki-sooldatot-adott-be-Covid-oltas-helyett","timestamp":"2025. február. 12. 13:07","title":"Meghalt az a jánoshalmai orvos, aki sóoldatot adott be Covid-oltás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyrészt atomenergiával működik majd az a szuperszámítógép, aminek megépítéséről most írt alá szándéknyilatkozatot Franciaország és a brit Fluidstack nevű cég.","shortLead":"Nagyrészt atomenergiával működik majd az a szuperszámítógép, aminek megépítéséről most írt alá szándéknyilatkozatot...","id":"20250212_franciaorszag-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/066b0d2f-6afb-4bc3-9d85-2f6af0296970.jpg","index":0,"item":"cb49153a-5395-425f-895b-1712eedf6fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_franciaorszag-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 12. 17:03","title":"A világ egyik legerősebb szuperszámítógépét építi Franciaország, rákapcsolják az atomerőműveket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferencet a hivatali visszaélés mellett már összesen 87 millió forintra elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja a nyomozó főügyészség.","shortLead":"Biró Ferencet a hivatali visszaélés mellett már összesen 87 millió forintra elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja...","id":"20250213_biro-ferenc-integritas-hatosag-hivatali-visszaeles-hutlen-kezeles-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"df924ac7-1a45-456a-b8fc-aab42f403fad","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_biro-ferenc-integritas-hatosag-hivatali-visszaeles-hutlen-kezeles-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 10:30","title":"Újabb bűncselekmények gyanúja miatt hallgatták ki ismét az Integritás Hatóság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc0ef34-b27c-474a-883a-173485e963d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először beperelte a lapot, utána visszalépett, majd interjút adott a Válasz Online-nak. Ebben beszélt a papokat érintő botrányokról, az egyház és a politika összefonódásáról, valamint lemondása okairól is.","shortLead":"Először beperelte a lapot, utána visszalépett, majd interjút adott a Válasz Online-nak. Ebben beszélt a papokat érintő...","id":"20250212_Lemondasa-okarol-es-az-egyhazat-erinto-botranyokrol-beszelt-Toth-Tamas-tavaly-osszel-lemondott-puspokkari-titkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bc0ef34-b27c-474a-883a-173485e963d1.jpg","index":0,"item":"72cca078-086f-4829-8781-11ab60088870","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Lemondasa-okarol-es-az-egyhazat-erinto-botranyokrol-beszelt-Toth-Tamas-tavaly-osszel-lemondott-puspokkari-titkar","timestamp":"2025. február. 12. 10:15","title":"Lemondása okáról és az egyházat érintő botrányokról beszélt Tóth Tamás, tavaly ősszel lemondott püspökkari titkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]