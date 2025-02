Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Gömbbombát, bokszert, késeket és lőszereket is találtak a lakásán. ","shortLead":"Gömbbombát, bokszert, késeket és lőszereket is találtak a lakásán. ","id":"20250213_21-eves-szelsojobboldali-ferfi-tervezett-merenyletet-egy-brandenburgi-menekultszallas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"d5080412-d812-4b23-89c6-d9089fa69f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_21-eves-szelsojobboldali-ferfi-tervezett-merenyletet-egy-brandenburgi-menekultszallas-ellen","timestamp":"2025. február. 13. 20:19","title":"21 éves szélsőjobboldali férfi tervezett merényletet egy brandenburgi menekültszállás ellen, de időben elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt a családbarát, erőltetett mosolyú, poéntalanított franchise-hősnő. Visszavárunk, Bridget!","shortLead":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt...","id":"20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e.jpg","index":0,"item":"fb6b6463-70a8-466e-aeb9-8a4e4332e375","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 20:00","title":"Műmosoly, gyász, bundabugyi – megnéztük a Bridget Jones 4. részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270a13a-9c60-4fd2-a2e2-803437c1731d","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Minden aggodalommal szemben a térség bankrendszere nagyon is jól áll, a tőkével nincs baj, a nagy konszolidációs időszak is jégre került. A Deloitte iparági felmérése alapján még megvalósulhat a hazai jegybank elképzelése is a pénzpiacokról, de nem szükségszerű végkifejlet. Alig volt kifizetetlen törlesztő, jól állnak a bankok.","shortLead":"Minden aggodalommal szemben a térség bankrendszere nagyon is jól áll, a tőkével nincs baj, a nagy konszolidációs...","id":"20250213_deloitte-regio-bank-bankpiac-akvizicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2270a13a-9c60-4fd2-a2e2-803437c1731d.jpg","index":0,"item":"3ec94cd0-c54f-44e8-adf9-aa6d5447ac6b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_deloitte-regio-bank-bankpiac-akvizicio","timestamp":"2025. február. 13. 16:28","title":"Akármilyen bizonytalan a gazdasági helyzet, a bankok jó helyzetben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6034c7-1962-4bfb-8634-696e8774399d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kétféle árazást kínál az egyedi felhasználóknak a Firefly nevű mestetrségesintelligencia-eszközéhez, a kettő között pedig a létrehozható videók száma jelenti a legnagyobb különbséget.","shortLead":"Az Adobe kétféle árazást kínál az egyedi felhasználóknak a Firefly nevű mestetrségesintelligencia-eszközéhez, a kettő...","id":"20250213_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b6034c7-1962-4bfb-8634-696e8774399d.jpg","index":0,"item":"0b307f0a-a175-4564-af83-495dfa8926ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-elofizetes","timestamp":"2025. február. 13. 14:03","title":"Beárazta az Adobe a mesterséges intelligenciát, ezentúl fizetni kell a Firefly használatáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587270b-6e10-4c3a-927b-4245058a93f4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A legkisebb névértékű érme megszüntetése időről időre napirendre kerül, most az után, hogy Donald Trump amerikai elnök a spórolás jegyében az egycentes érmék beszüntetését rendelte el. Az összesen 3625 tonnányi érme bevonása rendkívül költséges lenne, ugyanakkor az alapanyagukat csak töredékáron lehetne érvényesíteni, mivel ötvözetről van szó.","shortLead":"A legkisebb névértékű érme megszüntetése időről időre napirendre kerül, most az után, hogy Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250213_Az-5-forintos-erme-bevonas-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a587270b-6e10-4c3a-927b-4245058a93f4.jpg","index":0,"item":"162824ee-cce2-425e-a4cc-ab5210eb5069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_Az-5-forintos-erme-bevonas-mnb","timestamp":"2025. február. 13. 05:40","title":"Megkérdeztük az MNB-t, bevonják-e az 5 forintos érmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6bce3f-e323-4c85-8c4c-694519becd28","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb akkumulátorgyártó céget már nem akarnak Magyarországra hívni, amerikai SSC-ket viszont idecsábítanának – mondta Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója.","shortLead":"Újabb akkumulátorgyártó céget már nem akarnak Magyarországra hívni, amerikai SSC-ket viszont idecsábítanának – mondta...","id":"20250213_Nemzeti-Befektetesi-Ugynokseg-David-Pressman-befekteto-akkugyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a6bce3f-e323-4c85-8c4c-694519becd28.jpg","index":0,"item":"7d1f2adc-fbce-4c5e-81d7-7187fa84a85b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Nemzeti-Befektetesi-Ugynokseg-David-Pressman-befekteto-akkugyar","timestamp":"2025. február. 13. 15:19","title":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója szerint David Pressman miatt jött Magyarországra kevés amerikai befektető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Iparági hírek szerint jövőre lecserélheti az okostelefonjaiban eddig alkalmazott akkumulátor-technológiát a Samsung. Először a csúcskategóriás mobilokat választók járhatnak érezhetően jobban.","shortLead":"Iparági hírek szerint jövőre lecserélheti az okostelefonjaiban eddig alkalmazott akkumulátor-technológiát a Samsung...","id":"20250213_samsung-galaxy-s26-szilicium-szen-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee.jpg","index":0,"item":"7ed5ae1e-07b8-4558-bb9a-598f5815abe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_samsung-galaxy-s26-szilicium-szen-akkumulator","timestamp":"2025. február. 13. 20:03","title":"Határozottan érezhető változás jöhet a Samsung telefonok üzemidejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna biztonságát.","shortLead":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna...","id":"20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"d7ba1fe1-2a70-4a3e-abd2-6fb3364dd19a","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","timestamp":"2025. február. 12. 19:34","title":"Amerikai védelmi miniszter: Irreális Ukrajna 2014 előtti határainak visszaállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]