Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0127beb-95d3-4003-88ff-558f6e49688e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan a 2024-es, első tesztrepülés meghiúsult, de az amerikai űrhivatal már javában teszteli az X-59-et, és erről most egy videót is kiadtak. ","shortLead":"Ugyan a 2024-es, első tesztrepülés meghiúsult, de az amerikai űrhivatal már javában teszteli az X-59-et, és erről most...","id":"20250219_nasa-lockheed-martin-x59-hiperszonikus-repulogep-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0127beb-95d3-4003-88ff-558f6e49688e.jpg","index":0,"item":"b5f434df-856e-4329-984b-360ba7c03d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-lockheed-martin-x59-hiperszonikus-repulogep-teszt","timestamp":"2025. február. 19. 11:03","title":"Nyers erő: beindította a Concorde utódjaként emlegetett repülőgép hajtóművét a NASA (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","shortLead":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","id":"20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0.jpg","index":0,"item":"086433fd-34b7-4ca1-a949-4948036ad0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 12:58","title":"Trumpra abszolút ráférne az az egymondatos gyorstalpaló, amit egy ukrán lap készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök az orosz sajtónak beszélt a Trumppal folytatott telefonhívása és a “béketárgyalások” alakulásának részleteiről.","shortLead":"Az orosz elnök az orosz sajtónak beszélt a Trumppal folytatott telefonhívása és a “béketárgyalások”...","id":"20250219_Putyin-Trump-azt-hitte-hogy-gyorsan-le-lehet-zarni-a-haborut-de-felvilagositottam-hogy-ez-nehezebb-ennel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"af22f71f-439f-4826-8a61-b059fabf4471","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Putyin-Trump-azt-hitte-hogy-gyorsan-le-lehet-zarni-a-haborut-de-felvilagositottam-hogy-ez-nehezebb-ennel","timestamp":"2025. február. 19. 16:48","title":"Putyin: Trump azt hitte, hogy gyorsan le lehet zárni a háborút, de felvilágosítottam, hogy ez ennél nehezebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","shortLead":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","id":"20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83.jpg","index":0,"item":"4b08c224-6917-4b79-aa26-642d5274adc8","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"„Nőj fel, nem vagy áldozat” – Kevin Spacey reagált Guy Pearce vádjaira, miszerint az amerikai színész megkörnyékezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c75111-f376-4240-8b28-5d209d51f8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 26 iskolában elérhető a sportág testnevelésóra vagy szakkör keretében.","shortLead":"Országszerte 26 iskolában elérhető a sportág testnevelésóra vagy szakkör keretében.","id":"20250220_sportloveszet-diakok-iskolak-testnevelesora-szakkor-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c75111-f376-4240-8b28-5d209d51f8da.jpg","index":0,"item":"3b8d381a-e313-4af5-b83a-a4c2a1a864c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_sportloveszet-diakok-iskolak-testnevelesora-szakkor-belugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 20. 07:35","title":"Ezernél is kevesebb diák űzi, de a Belügyminisztérium szerint népszerű az iskolai sportlövészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbbbfed-4249-44b5-bd73-8faf8495f62f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az egyik uniós intézmény, a Régiók Bizottsága elnökévé választották Tüttő Katát, Budapest volt főpolgármester-helyettesét, szocialista politikust. Tüttőt a magyar kormány is támogatta, megválasztásakor Navracsics Tibor miniszter is jelen volt.","shortLead":"Az egyik uniós intézmény, a Régiók Bizottsága elnökévé választották Tüttő Katát, Budapest volt...","id":"20250220_tutto-kata_eu_regiok_navracsics-tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbbbfed-4249-44b5-bd73-8faf8495f62f.jpg","index":0,"item":"0188215a-b1cc-4e5a-9e31-8c787590595e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250220_tutto-kata_eu_regiok_navracsics-tibor","timestamp":"2025. február. 20. 16:02","title":"Kormánytámogatással lesz uniós vezető Tüttő Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt. Mutatjuk, mit lehet tenni a Windows gyorsítása érdekében.","shortLead":"Egy háromlépéses útmutató betartása segíthet, abban, hogy kevesebbet bosszankodjon operációs rendszer betöltése miatt...","id":"20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb.jpg","index":0,"item":"e7f0b893-0872-454c-8711-e14af302178b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_windows-inditas-lassu-javitas-gyorsabb-betoltes-bootolas","timestamp":"2025. február. 20. 08:03","title":"Lassan indul el a windowsos gépe? Íme három módszer, amikkel felgyorsíthatja a folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a79f5d-72b2-4264-a6e3-5199f48706f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legfrissebb eladási mutatók alapján a Xiaomi SU7 Kínában már népszerűbb a Tesla Model 3-nál.","shortLead":"A legfrissebb eladási mutatók alapján a Xiaomi SU7 Kínában már népszerűbb a Tesla Model 3-nál.","id":"20250220_jobban-fogy-a-xiaomi-su7-elso-autoja-mint-a-tesla-model-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a79f5d-72b2-4264-a6e3-5199f48706f9.jpg","index":0,"item":"14631ce8-8902-4d49-91e9-be6ff9adb3cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_jobban-fogy-a-xiaomi-su7-elso-autoja-mint-a-tesla-model-3","timestamp":"2025. február. 20. 08:41","title":"Jobban fogy a Xiaomi első autója, mint a Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]