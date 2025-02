Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drágul ugyan, de nem maradhat torzó.","shortLead":"Drágul ugyan, de nem maradhat torzó.","id":"20250226_dunakiliti-hid-befejezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae.jpg","index":0,"item":"1327c6d3-2c61-46f0-8692-7f28bb4ceb10","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_dunakiliti-hid-befejezes","timestamp":"2025. február. 26. 07:23","title":"Pénzt ad a kormány a dunakiliti híd befejezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Magyar Péter pártkongresszusán bemutatkozott Ruszin-Szendi Romulusz mint a Tisza új katonai szakpolitikusa, és abban máris igaza lett, hogy nekiesett a komplett NER. A fő üzenet, hogy a katona maradjon a karabélynál, megalapozott vélemény, még ha Ruszin esetében nem is áll meg. A honvédelmi miniszter attitűdje viszont legalább ekkora károkat képes okozni.","shortLead":"Magyar Péter pártkongresszusán bemutatkozott Ruszin-Szendi Romulusz mint a Tisza új katonai szakpolitikusa, és abban...","id":"20250225_ruszin-szendi-politizalas-szalay-bobrovniczky-katonaskodas-elemzes-honvedelem-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"ddbe4dbf-77cf-43d3-b62c-6605315c5165","keywords":null,"link":"/360/20250225_ruszin-szendi-politizalas-szalay-bobrovniczky-katonaskodas-elemzes-honvedelem-politika","timestamp":"2025. február. 25. 11:53","title":"Politizálhat egy tábornok? És játszhat-e katonásdit a miniszter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","shortLead":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","id":"20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"3f35d8b6-ad4e-4339-aa8e-ee7e9894e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Tagadja bűnösségét a férfi, aki őrjöngve próbálta eltolni a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak energikussága volt szembetűnőbb. Az embert próbáló sorozatterhelés továbbra sem érződik rajta mérkőzések közben, de a lefújást követően földre parancsolta a kimerültség. Onnan azonban gyorsan fel kell állni, Szoboszlainak és a Liverpoolnak ugyanis nagy céljai vannak: a magyar játékos első, a csapat 20. angol bajnoki címének megszerzése. ","shortLead":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak...","id":"20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec.jpg","index":0,"item":"9edf0b03-d2a5-402a-a1c9-7fc40a31188f","keywords":null,"link":"/sport/20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 14:55","title":"Mit árul el a földre roskadó Szoboszlai látványa a Liverpoolról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bea22a-a450-4a8e-9f6d-11b6723de465","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyasztói társadalom áldozatainak tartja és ezért sajnálja is őket.","shortLead":"A fogyasztói társadalom áldozatainak tartja és ezért sajnálja is őket.","id":"20250224_Szikora-Robert-fiatal-zeneszekrol-hamburger-ValMar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12bea22a-a450-4a8e-9f6d-11b6723de465.jpg","index":0,"item":"222b1804-c4e8-4e98-bf83-be846e10fcc2","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Szikora-Robert-fiatal-zeneszekrol-hamburger-ValMar","timestamp":"2025. február. 24. 14:57","title":"Szikora Róbert szerint a fiatal zenészek olyanok, mint a hamburger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d92a7ad-e5d2-427b-bf8f-bd9923f2a04f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 88 éves riporter a mindennapjairól és az egészségi állapotáról is beszélt.","shortLead":"A 88 éves riporter a mindennapjairól és az egészségi állapotáról is beszélt.","id":"20250225_Szilagyi-Janos-idoskori-demencia-radios-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d92a7ad-e5d2-427b-bf8f-bd9923f2a04f.jpg","index":0,"item":"948581d9-c3b2-4214-a147-c2160759b1c2","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Szilagyi-Janos-idoskori-demencia-radios-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 25. 17:50","title":"Szilágyi János: Az időskori demencia engem is elért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89669804-62e4-486e-9595-ce77949f56ec","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"„Szuperappá szeretnénk válni, azt akarjuk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát nyújtva egyfajta csomóponttá váljunk felhasználóink számára” – mondta a HVG-nek Atanas Raykov. A Rakuten Viber globális marketingért felelős alelnöke az üzenetküldő platform magyarországi terveiről is beszélt, és azt is elmondta, hogyan védekeznek a kibertámadások ellen.","shortLead":"„Szuperappá szeretnénk válni, azt akarjuk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát...","id":"20250225_viber-szuperalkalmazas-atanas-raykov-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89669804-62e4-486e-9595-ce77949f56ec.jpg","index":0,"item":"811fdc78-6389-42cf-8db7-b504ce2ff79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_viber-szuperalkalmazas-atanas-raykov-interju","timestamp":"2025. február. 25. 12:35","title":"Mi lesz a Viberből? Mi lesz Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából semmi nem stimmel körülötte. ","shortLead":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából...","id":"20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c.jpg","index":0,"item":"ef6aba02-b7fc-46ab-8205-1a89269b5635","keywords":null,"link":"/360/20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","timestamp":"2025. február. 25. 16:30","title":"Szeretettel Bécsből: Kisvárosi „Koza Nostra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]