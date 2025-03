Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora feladat tornyosul, mint egykor Adenauer előtt, akinek a háború után meg kellett találnia az ország helyét a nyugati rendszerben.","shortLead":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora...","id":"20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3.jpg","index":0,"item":"2615156f-bb00-44a3-980e-6e0c4289566c","keywords":null,"link":"/360/20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","timestamp":"2025. március. 06. 15:50","title":"Joschka Fischer: Európa vagy megvédi magát, vagy behódol a nagyhatalmaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a5b946-8d41-433e-81c1-d16dd844aa13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros a Rákosrendezőre az araboknak ígért milliárdokból cserélné ki a kocsikat, de egyelőre nem világos, hogy megkapják-e ezt a pénzt.","shortLead":"A főváros a Rákosrendezőre az araboknak ígért milliárdokból cserélné ki a kocsikat, de egyelőre nem világos...","id":"20250306_nepszava-kisfoldalatti-felujitas-uj-kocsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55a5b946-8d41-433e-81c1-d16dd844aa13.jpg","index":0,"item":"7543310c-2d18-49ba-9f52-b712051b421a","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_nepszava-kisfoldalatti-felujitas-uj-kocsik","timestamp":"2025. március. 06. 09:13","title":"Hamarosan 60 évesek a földalatti szerelvényei – ez pedig biztonsági kockázatot jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony Árpádnak a balkáni médiaüzleteiben közreműködött. ","shortLead":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony...","id":"20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3.jpg","index":0,"item":"4e74e93e-6bf3-49ce-b7f6-0895eaa9c513","keywords":null,"link":"/360/20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","timestamp":"2025. március. 06. 09:08","title":"Habony körei tovább nyomulnak a paksi bővítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az énekesnő egy interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott volt férjével szemben.","shortLead":"Az énekesnő egy interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott volt férjével szemben.","id":"20250306_krausz-gabor-toth-gabi-vadaskodas-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e.jpg","index":0,"item":"80a55341-d43f-42e6-b256-832e5ee30a21","keywords":null,"link":"/elet/20250306_krausz-gabor-toth-gabi-vadaskodas-per","timestamp":"2025. március. 06. 19:00","title":"Krausz Gábor reagált Tóth Gabi vádjaira: „Kénytelen vagyok jogi útra terelni az ügyet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209423fc-96f4-459f-9b32-36cdbcb8a9db","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utcaképet évtizedek óta meghatározó, remek ár-érték arányú modellt kivonja kínálatából a Ford.","shortLead":"Az utcaképet évtizedek óta meghatározó, remek ár-érték arányú modellt kivonja kínálatából a Ford.","id":"20250306_hamarosan-leall-a-Ford-Focus-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209423fc-96f4-459f-9b32-36cdbcb8a9db.jpg","index":0,"item":"fb3d81c3-bee4-4afa-a2c7-f7e29e5778d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_hamarosan-leall-a-Ford-Focus-gyartasa","timestamp":"2025. március. 06. 15:45","title":"Újabb nagy klasszikus tűnik el: hamarosan leáll a Ford Focus gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó esik a közös védelemről, mint Ukrajnáról – jelentette ki egy uniós tisztviselő az EUrologusnak. Az állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli EU-csúcsot tartanak, ahol jelen lesz Volodimir Zelenszkij is. Orbán Viktor levélben megfogalmazott javaslatára senki sem reagált. Előzetesünk Brüsszelből.","shortLead":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó...","id":"20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"b34f487a-253a-48e4-954d-c864db0aedc0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:00","title":"„Nem engedhetjük meg, hogy Putyin barátai blokkoljanak minket” – rendkívüli EU-csúcson próbálnak kezdeni valamit Trump lépéseivel és Orbán fenyegetéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec75aa82-4987-494e-996a-0b62d0816ba1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A busz mögött haladó autó fedélzeti kamerája rögzítette az esetet.","shortLead":"A busz mögött haladó autó fedélzeti kamerája rögzítette az esetet.","id":"20250306_video-kolosy-ter-baleset-busz-villamos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec75aa82-4987-494e-996a-0b62d0816ba1.jpg","index":0,"item":"f288db70-4017-425d-a18e-84cc6e27626a","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_video-kolosy-ter-baleset-busz-villamos","timestamp":"2025. március. 06. 11:42","title":"Videón, ahogy a Kolosy téren busszal ütközött a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c2a5f4-6b2b-4d7a-9333-e88aa468d4aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A magyar kormányfő szerda este Párizsban találkozott a francia elnökkel.","shortLead":"A magyar kormányfő szerda este Párizsban találkozott a francia elnökkel.","id":"20250306_francia-kulugyminiszter-orban-macron-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c2a5f4-6b2b-4d7a-9333-e88aa468d4aa.jpg","index":0,"item":"270d85f2-fb3a-4956-8bce-9723c963648c","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_francia-kulugyminiszter-orban-macron-talalkozo","timestamp":"2025. március. 06. 16:00","title":"Francia külügyminiszter: \"Orbán Viktornál meghallgatásra találtak Macron érvei\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]