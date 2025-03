Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79931267-0712-45f7-bcde-c32dc3ef018d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint nem véletlenül retteg Orbán Viktor „a hatvanpusztai pánikszobában”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint nem véletlenül retteg Orbán Viktor „a hatvanpusztai pánikszobában”.","id":"20250317_Reagalt-Magyar-Peter-arra-hogy-Orban-csak-ot-tartja-poloskanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79931267-0712-45f7-bcde-c32dc3ef018d.jpg","index":0,"item":"d28e86c8-7c8a-4842-95fc-006035cc021a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Reagalt-Magyar-Peter-arra-hogy-Orban-csak-ot-tartja-poloskanak","timestamp":"2025. március. 17. 13:22","title":"Reagált Magyar Péter arra, hogy Orbán ma már csak őt tartja poloskának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","shortLead":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","id":"20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20.jpg","index":0,"item":"3883f12e-4e4e-4a3b-b419-45bb8170ecce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","timestamp":"2025. március. 17. 08:03","title":"Immár tudományos tény: nagyobb eséllyel hal meg, akit közvetlenül a hétvége előtt műtenek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell befognia a pofáját.","shortLead":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell...","id":"20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5.jpg","index":0,"item":"58ff672b-b0cd-43e1-8b05-198d5c320730","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Bayer Zsolt bocsánatkérést követelt a poloskázáson felháborodott „túloldali világtól”, majd fehérjehalmaznak nevezett egy embercsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","shortLead":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","id":"20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94.jpg","index":0,"item":"5644dc40-d8d8-4ae1-8537-0831dfaeae1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","timestamp":"2025. március. 17. 21:40","title":"Donald Trump keményen megfenyegette Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d079c289-c7a7-4d18-8103-4236f7fee41c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Idén érkezhet az Apple valaha volt legvékonyabb iPhone-ja, melynek tervezésekor több dolgot is célként tűzött ki a cég. Van, ami miatt a tervezőasztalhoz is visszaküldték a mérnököket, míg mást a jelek szerint elvetettek.","shortLead":"Idén érkezhet az Apple valaha volt legvékonyabb iPhone-ja, melynek tervezésekor több dolgot is célként tűzött ki a cég...","id":"20250317_apple-iphone-17-air-vekonysag-toltoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d079c289-c7a7-4d18-8103-4236f7fee41c.jpg","index":0,"item":"5ecfe46c-446d-4046-81e0-f6665b1a0f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_apple-iphone-17-air-vekonysag-toltoport","timestamp":"2025. március. 17. 13:03","title":"iPhone töltőport nélkül? Példátlan dolgon gondolkodhatott az Apple a szupervékony mobiljánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","shortLead":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","id":"20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb.jpg","index":0,"item":"996298a0-223d-412d-9b7e-ef515f768fac","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","timestamp":"2025. március. 16. 19:34","title":"Betegsége óta először közölt képet Ferenc pápáról a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex és New York birodalom alapjait. Miért volt jó választás Sarah Jessica Parker? Mennyi a szex a Szex és New York sztorikban? És mikor elég már a folytatásokból? A Szex és New York szülőanyjával beszélgettünk. ","shortLead":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex...","id":"20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f.jpg","index":0,"item":"85c8debc-d5ab-492b-97a0-1fac34276dfe","keywords":null,"link":"/360/20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","timestamp":"2025. március. 17. 20:00","title":"A Szex és New York írója a HVG-nek: Sikeres férfiakat faggattam az édeshármasról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]