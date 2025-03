Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","shortLead":"A félig farkas Okami naponta 3 kg nyers csirkét fogyaszt el.","id":"20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e4089ee-45f9-44fb-951f-aedc06d1155c.jpg","index":0,"item":"157e2837-840c-436f-95df-3ea63dea7665","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Tobb-mint-2-milliard-forintert-kelt-el-a-vilag-legdragabb-kutyaja","timestamp":"2025. március. 26. 16:43","title":"Több mint 2 milliárd forintért kelt el a világ legdrágább kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán ","category":"360","description":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási szereplése után tartott kongresszusán elindult a pártelnöki tisztségért Orbán Viktor ellenében (hasonló azóta nem fordult elő), és alulmaradt. 2006-ban vonult vissza a politikától, építészmérnöki végzettséggel 2017-től a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének megújítását irányította. Alábbi cikkünk először 1994. október 8-án jelent meg a HVG-ben, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"Elhunyt Wachsler Tamás volt fideszes politikus, aki 1994-ben, a párt várakozásoknál jóval rosszabb választási...","id":"20250326_wachsler-tamas-hvg-portre-1994-fidesz-elnokvalasztas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c027b32-7b43-444f-ad27-c64130ca7744.jpg","index":0,"item":"b6c92611-87c8-4f25-b6d2-0bdc3c1ceebd","keywords":null,"link":"/360/20250326_wachsler-tamas-hvg-portre-1994-fidesz-elnokvalasztas-orban-viktor","timestamp":"2025. március. 26. 14:58","title":"Az egyetlen fideszes, aki ki mert állni Orbán Viktor ellen – HVG-portréinterjú Wachsler Tamással 1994-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","shortLead":"A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. ","id":"20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d217c70-eab9-446e-bf90-841bb0c14422.jpg","index":0,"item":"2bef3abd-7a70-467d-bbb8-6c487460a135","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Feltamadt-Nissan-itt-az-uj-Micra-Leaf-Juke","timestamp":"2025. március. 26. 13:31","title":"Feltámadt a Nissan: itt az új Micra, Leaf és Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581a497a-c48e-48e0-8b5e-12881fe95294","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először nem volt elég az Apple által hozott változtatás, végül azonban második nekifutásra már úgy találta az EU, hogy eleget tett a cég a szabad böngészőválasztásért.","shortLead":"Először nem volt elég az Apple által hozott változtatás, végül azonban második nekifutásra már úgy találta az EU...","id":"20250326_apple-europai-unio-vizsgalat-birsag-elkerules-szabad-bongeszovalasztas-dma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581a497a-c48e-48e0-8b5e-12881fe95294.jpg","index":0,"item":"31984704-57c2-445a-b8ac-53e23165079b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_apple-europai-unio-vizsgalat-birsag-elkerules-szabad-bongeszovalasztas-dma","timestamp":"2025. március. 26. 22:03","title":"Története egyik legnagyobb bírságát kerülhette el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eea399d-113f-411a-9b46-e66477ecce25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két problémás szereplő is ott volt diák.","shortLead":"Két problémás szereplő is ott volt diák.","id":"20250327_Kiakadt-egy-amerikai-egyetem-A-Feher-Lotusz-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eea399d-113f-411a-9b46-e66477ecce25.jpg","index":0,"item":"02d76952-75f7-407c-8cab-d8b3ce961fec","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Kiakadt-egy-amerikai-egyetem-A-Feher-Lotusz-miatt","timestamp":"2025. március. 27. 12:12","title":"Egy amerikai egyetem szerint A Fehér Lótusz készítői most túl messzire mentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz egész pályás letámadással utazik a nőkre.","shortLead":"A Fidesz egész pályás letámadással utazik a nőkre.","id":"20250328_haromgyermekes-anyak-szja-mentesseg-fidesz-kdnp-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00.jpg","index":0,"item":"025b1864-c68f-44e8-8730-dffe8f1a26ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_haromgyermekes-anyak-szja-mentesseg-fidesz-kdnp-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 28. 12:45","title":"Benyújtották a törvényjavaslatot a háromgyerekes anyák szja-mentességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6652009-bd45-4e67-84fc-02b05d6b9050","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 20 éves helyi lakost szeméremsértéssel gyanúsítják.","shortLead":"A 20 éves helyi lakost szeméremsértéssel gyanúsítják.","id":"20250327_rendorseg-veszprem-magamutogato-szemeremsertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6652009-bd45-4e67-84fc-02b05d6b9050.jpg","index":0,"item":"e9896a7d-d056-4586-81a2-edd3ab36efae","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_rendorseg-veszprem-magamutogato-szemeremsertes","timestamp":"2025. március. 27. 13:37","title":"Veszprém belvárosában mutogatta a nemi szervét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a97327-ab00-4500-b5c6-8c48b258f49b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta próbálják már megfejteni a kutatók, mik lehetnek azok a vörösen világító foltok, amelyek az univerzum hajnalából ragyognak a Föld felé. Egy új tanulmány közelebb vihet a megoldáshoz.","shortLead":"Régóta próbálják már megfejteni a kutatók, mik lehetnek azok a vörösen világító foltok, amelyek az univerzum hajnalából...","id":"20250326_fekete-lyuk-univerzum-keletkezese-objektum-egitest-james-webb-urteleszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a97327-ab00-4500-b5c6-8c48b258f49b.jpg","index":0,"item":"386bc2e5-91b9-488e-a4c8-190cd0b19071","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_fekete-lyuk-univerzum-keletkezese-objektum-egitest-james-webb-urteleszkop","timestamp":"2025. március. 26. 19:03","title":"Maximumon pörgő fekete lyukakkal lehetett tele a világegyetem az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]