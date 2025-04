Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A februári adat havi alapon ugyanakkor minimális csökkenést mutat.","shortLead":"A februári adat havi alapon ugyanakkor minimális csökkenést mutat.","id":"20250331_KSH-ipari-termeloi-arak-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"692998d5-a6cd-4cb9-87aa-b067b86d6ff4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_KSH-ipari-termeloi-arak-februar","timestamp":"2025. március. 31. 09:34","title":"Tovább robognak az árak az iparban is, 8,2 százalékos az éves emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá az eszközei, annál is kevésbé, mert Orbán Viktor immár életveszélyes. Így látja Mujtaba Rahman, az Eurázsia Központ nevű washingtoni kockázatelemző európai igazgatója a Financial Timesban megjelent kommentárjában. ","shortLead":"Az EU nem tolhatja tovább maga előtt, hogy megfegyelmezze a kerékkötő magyar miniszterelnököt, meg is vannak hozzá...","id":"20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"6bb25c9f-eb65-4d0e-8e6e-72d54804d553","keywords":null,"link":"/360/20250331_Mujtaba-Rahman-Financial-Times-EU-Orban","timestamp":"2025. március. 31. 07:51","title":"Magyarország-szakértő a Financial Timesban: Itt az idő, hogy az EU megoldja az Orbán-problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c150fa-415d-4c74-aa6d-745df98a4017","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet szerint Benjamin Netanjahu budapesti meghívása azt mutatja, hogy a magyar kormány megveti a nemzetközi jogot.","shortLead":"A szervezet szerint Benjamin Netanjahu budapesti meghívása azt mutatja, hogy a magyar kormány megveti a nemzetközi...","id":"20250401_amnesty-international-nemzetkozi-buntetobirosag-benjamin-netanjahu-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c150fa-415d-4c74-aa6d-745df98a4017.jpg","index":0,"item":"e09bdd3c-0da5-4918-be38-a1da48a76486","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_amnesty-international-nemzetkozi-buntetobirosag-benjamin-netanjahu-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 01. 11:08","title":"Az Amnesty szerint Budapesten le kellene tartóztatni Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f058e29e-70f0-4115-ac0a-708beadb09f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az épp új gazdára váró Bugatti Veyron Super Sport Royale-lal eddig csak pár száz kilométert tettek meg.","shortLead":"Az épp új gazdára váró Bugatti Veyron Super Sport Royale-lal eddig csak pár száz kilométert tettek meg.","id":"20250331_mindenki-utana-fordul-1200-loeros-sarga-fekete-bugatti-veyron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f058e29e-70f0-4115-ac0a-708beadb09f6.jpg","index":0,"item":"b31639e3-f4b0-45eb-9202-7fe362276509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_mindenki-utana-fordul-1200-loeros-sarga-fekete-bugatti-veyron","timestamp":"2025. március. 31. 06:41","title":"Mindenki utána fordul ennek az 1200 lóerős sárga-fekete Bugattinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80bd4e6-0538-4afa-b095-1ee20cb60a39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április elsejére elég morbid viccel jelentkezett az intézmény. ","shortLead":"Április elsejére elég morbid viccel jelentkezett az intézmény. ","id":"20250401_Bezar-a-Fovarosi-Nagycirkusz-adta-hirul-az-intezmeny-trefakeppen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c80bd4e6-0538-4afa-b095-1ee20cb60a39.jpg","index":0,"item":"3d898800-4a4c-4efd-bb15-a7f64143da65","keywords":null,"link":"/elet/20250401_Bezar-a-Fovarosi-Nagycirkusz-adta-hirul-az-intezmeny-trefakeppen","timestamp":"2025. április. 01. 09:03","title":"Bezár a Fővárosi Nagycirkusz – tréfálkozik maga az intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni kutatást jelenleg is folytatják.","shortLead":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni...","id":"20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"9b1f2fd9-b248-4842-929f-dc27e6e834b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","timestamp":"2025. március. 30. 19:12","title":"Újabb négy embert mentettek ki a romok alól Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból, Donald Trumpnak azonban ez nem tetszik.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból...","id":"20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"a8ff77ad-ad80-4d65-ad90-b75a7762dc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 30. 20:06","title":"Trump „nagyon dühös” Putyinra, 25 százalékos másodlagos vámot szabhat ki az orosz olajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]