[{"available":true,"c_guid":"83662f27-84df-4fff-8f54-7b2f71e7eda4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azt ígérik, hogy egyenként ellenőrzik majd UV-lámpa alatt a szavazatokat.","shortLead":"Azt ígérik, hogy egyenként ellenőrzik majd UV-lámpa alatt a szavazatokat.","id":"20250409_velemenynyilvanito-szavazas-biztonsagi-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83662f27-84df-4fff-8f54-7b2f71e7eda4.jpg","index":0,"item":"0d7c2caa-fc07-442d-b919-915c235c763d","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_velemenynyilvanito-szavazas-biztonsagi-papir","timestamp":"2025. április. 09. 19:50","title":"Biztonsági papírra nyomtatják a kormány szavazólapjait Ukrajna EU-csatlakozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak Black Friday lenne az Egyesült Államokban, úgy lepték el az Apple üzleteit a vásárlók. A vásárlók egyszerűen félnek a most bejelentett vámtarifákkal járó áremelkedéstől.","shortLead":"Mintha csak Black Friday lenne az Egyesült Államokban, úgy lepték el az Apple üzleteit a vásárlók. A vásárlók...","id":"20250408_donald-trump-vamhaboru-apple-vasarlasi-laz-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90.jpg","index":0,"item":"e10cc3bd-c3dc-4e9f-8ff5-d050cd5186cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_donald-trump-vamhaboru-apple-vasarlasi-laz-egyesult-allamok","timestamp":"2025. április. 08. 18:03","title":"Megrohamozták az Apple boltjait Amerikában, mindenki iPhone-t akar venni Trump vámjai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2fb829-57e9-449e-a29b-8818f8354507","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt azzal indokolják, hogy túl drága és a misszió már nem játszik semmilyen szerepet Koszovó politikai irányításában.","shortLead":"Ezt azzal indokolják, hogy túl drága és a misszió már nem játszik semmilyen szerepet Koszovó politikai irányításában.","id":"20250409_koszovo-ensz-misszio-befejezes-usa-inditvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2fb829-57e9-449e-a29b-8818f8354507.jpg","index":0,"item":"5c8bb0b0-b904-4bd9-8020-245637cd10a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_koszovo-ensz-misszio-befejezes-usa-inditvany","timestamp":"2025. április. 09. 06:26","title":"A koszovói ENSZ-misszió befejezését kezdeményezte az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ecf3cc-5d3f-459e-a701-d61920a06d00","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Brit Filmintézet fesztiválján, Londonban lehet majd látni az 1977-es filmtörténeti kuriózumot. ","shortLead":"A Brit Filmintézet fesztiválján, Londonban lehet majd látni az 1977-es filmtörténeti kuriózumot. ","id":"20250410_Star-Wars-film-eredeti-valtozat-mozi-vetites-London","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5ecf3cc-5d3f-459e-a701-d61920a06d00.jpg","index":0,"item":"73f9f50c-bfdb-4f14-89b4-c34f1df20ce3","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Star-Wars-film-eredeti-valtozat-mozi-vetites-London","timestamp":"2025. április. 10. 14:57","title":"Újra az eredeti változatában vetítik a Csillagok háborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","shortLead":"Elindult a 24 órás sebességmérési akció. ","id":"20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd1fb17-3f0f-4151-a75c-f8633f54012f.jpg","index":0,"item":"7420a457-b913-466b-a3be-9df79fb6595d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Ma-minden-traffipaxot-bevet-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 09. 08:07","title":"Érdemes figyelni: ma minden traffipaxot bevet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság 90 napig még nem vezeti be a tagállamok által jóváhagyott ellenvámokat az USA-val szemben, hogy „teret biztosítson a tárgyalásoknak”. Pedig ezeket az ellenvámokat nem a Trump által 90 napra felfüggesztett vámok, hanem a korábbi (fel nem függesztett) amerikai acél- és alumíniumvámok miatt élesítették volna.","shortLead":"Az Európai Bizottság 90 napig még nem vezeti be a tagállamok által jóváhagyott ellenvámokat az USA-val szemben...","id":"20250410_Brusszel-enged-Trumpnak-90-napig-jegeli-az-ellenvamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"caafd16f-e653-4117-bed6-76803c509e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Brusszel-enged-Trumpnak-90-napig-jegeli-az-ellenvamokat","timestamp":"2025. április. 10. 13:41","title":"Brüsszel enged Trumpnak, 90 napig jegeli az ellenvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","shortLead":"Tormanagyhatalom Magyarország: az Egyesült Királyságba, valamint Csehországba is sokat exportálunk.","id":"20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/727b84b4-c437-46ee-910b-5149d1255be5.jpg","index":0,"item":"ebd13337-7ae7-4a1c-829e-343e3c71de8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_agrarkamara-europa-torma-termeles","timestamp":"2025. április. 10. 11:02","title":"Agrárkamara: fél Európát el tudjuk látni tormával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Akarva-akaratlanul korszakhatárt jelöl ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy sorra égeti fel a globális rend többé-kevésbé konszenzuson alapuló intézményeit. A tőzsdék ugyan kimászhatnak „a felszabadítás napjának” sokkjából, de a bizalom szó jó időre eltűnik a gazdasági szereplők szótárából. De mik lesznek ennek a következményei?","shortLead":"Akarva-akaratlanul korszakhatárt jelöl ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy sorra égeti fel a globális rend...","id":"20250410_hvg-trump-vamhaboruja-orban-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"aff8c349-c274-4183-a1d5-cad6a53e3c42","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-trump-vamhaboruja-orban-szijjarto","timestamp":"2025. április. 10. 14:18","title":"Ez az igazi baj Trump vámőrületével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]