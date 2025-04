Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","shortLead":"Ha szerényebb mértékben is, mint a múlt héten, de most is olcsóbb lesz a tankolás. ","id":"20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"b26ca114-feae-4df6-b711-f0a0a558b78e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Nincs-vege-az-arcsokkenesnek-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 14. 10:47","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0420896-14c9-49ac-8b05-5b616207ff18","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes megpróbálni orvosi maszkkal kijátszani.","shortLead":"Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes...","id":"20250415_pride-felvonulas-jogi-kisokos-civilek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0420896-14c9-49ac-8b05-5b616207ff18.jpg","index":0,"item":"b5ad59ed-f5e7-40d2-bf04-d71320033b62","keywords":null,"link":"/elet/20250415_pride-felvonulas-jogi-kisokos-civilek-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 14:23","title":"Ezzel számoljon mindenki, ha elmegy a Pride-felvonulásra – jogi kisokost állítottak össze a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","shortLead":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","id":"20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"3969c932-cdd0-4f89-aa66-af9fa942bd35","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","timestamp":"2025. április. 15. 10:33","title":"HBO-sorozat készül a Harry Potterből, itt vannak az első nevek a szereplőgárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez azért tekinthető különleges lépésnek, mert eddig az ukrajnai és a kínai utaknál volt érvényes ez a protokoll.","shortLead":"Ez azért tekinthető különleges lépésnek, mert eddig az ukrajnai és a kínai utaknál volt érvényes ez a protokoll.","id":"20250414_europai-bizottsag-kemkedes-eldobhato-telefonok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"5334462e-be6a-4d80-bbd7-8548b887606c","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_europai-bizottsag-kemkedes-eldobhato-telefonok-usa","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Eldobható telefonokkal védené a kémkedéstől az Európai Bizottság az Amerikába utazó munkatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","shortLead":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","id":"20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef.jpg","index":0,"item":"0b9fe8e2-e41e-49a3-905c-2636b3984c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","timestamp":"2025. április. 14. 21:16","title":"Nébih: befejeződött a ragadós száj- és körömfájással fertőzött telepek felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER-kedvenc főigazgató azt javasolja, hogy az állam vegye el az ingatlanvagyont és a támogatást az akadémiától.","shortLead":"A NER-kedvenc főigazgató azt javasolja, hogy az állam vegye el az ingatlanvagyont és a támogatást az akadémiától.","id":"20250414_Schmidt-Maria-nekirontott-a-szerinte-sztalinista-Magyar-Tudomanyos-Akademianak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3cdd39e-0a4c-4d2e-87ff-b5b83782997f.jpg","index":0,"item":"5cdd3867-7b15-4b9d-ac89-7ba6e0cd825e","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Schmidt-Maria-nekirontott-a-szerinte-sztalinista-Magyar-Tudomanyos-Akademianak","timestamp":"2025. április. 14. 15:03","title":"Schmidt Mária: A Magyar Tudományos Akadémia maga a velünk élő sztálinizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d911aaa5-8d1e-40b4-b912-d54cec45b22c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sussexi hercegné egykor azt hangoztatta, hogy nem fogja tálcán felkínálni a gyerekeit a nyilvánosságnak. Most pénzt próbál csinálni belőlük.","shortLead":"A sussexi hercegné egykor azt hangoztatta, hogy nem fogja tálcán felkínálni a gyerekeit a nyilvánosságnak. Most pénzt...","id":"20250415_meghan-markle-archie-lili-instagram-jutalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d911aaa5-8d1e-40b4-b912-d54cec45b22c.jpg","index":0,"item":"5878abe9-00fe-4c4d-9b21-1369e7d83060","keywords":null,"link":"/elet/20250415_meghan-markle-archie-lili-instagram-jutalek","timestamp":"2025. április. 15. 13:26","title":"Meghan Markle egy kicsit még mélyebbre süllyedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai, azok bagatell dolgok” – mondta 60 évesen Esterházy Péter, holott az idiótaságokat soha nem bagatellizálta. A 2016-ban elhunyt író interjúiból a Magvető Kiadó válogatott.","shortLead":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai...","id":"20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d.jpg","index":0,"item":"df9967bc-2b48-43c8-a730-0c413465e94f","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","timestamp":"2025. április. 13. 19:30","title":"„Nincs ugyan két ország, de igény van rá, mert ezekkel a klisékkel egyszerűbb élni” – Esterházy Péter válogatott interjúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]