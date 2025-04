Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22ab1ee7-168e-4551-a335-687c7dcd0f8d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Előzetes időpontfoglalással, a látogatók nyomon követésével, a távolabbról érkezők drágább belépti díjával és vidékre utaztatott festményekkel is próbálják kezelni a világban a népszerű múzeumokat ellepő turistaáradatot. 