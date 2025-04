Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85.jpg","index":0,"item":"4175c8d2-8552-4854-b310-645e08c55ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","timestamp":"2025. április. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: NER-kullancs kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A jogászok legfontosabb szakmai fórumán elhangzott beszédekben több kritika is elhangzott a Kúriával szemben. Varga Zs. András, a Kúria elnöke előadás közben viharzott ki a teremből, majd csekkolt ki a balatonalmádi szállodából, hiába próbálták miniszterek is békíteni.","shortLead":"A jogászok legfontosabb szakmai fórumán elhangzott beszédekben több kritika is elhangzott a Kúriával szemben. Varga Zs...","id":"20250415_jogaszgyules-botrany-Varga-Zs-Andras-kirohan-Kuria-jogegyseg-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d.jpg","index":0,"item":"b97688d6-832a-43ad-b082-ed886dbe9f34","keywords":null,"link":"/360/20250415_jogaszgyules-botrany-Varga-Zs-Andras-kirohan-Kuria-jogegyseg-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 06:30","title":"Botrány a jogászgyűlésen: Varga Zs. András előadás közben hagyta ott a konferenciát és hazarendelte a kúriai bírókat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán Viktor zebraügye nem igényelt eddig állatorvosi konzíliumot” – nyílt levelet kapott a rektor a látogatással kapcsolatban, amire ő szintén nyílt levél formájában reagált.","shortLead":"„Orbán Viktor zebraügye nem igényelt eddig állatorvosi konzíliumot” – nyílt levelet kapott a rektor a látogatással...","id":"20250415_Orban-Viktor-zebras-videoja-komoly-hullamokat-vetett-az-Allatorvostudomanyi-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561.jpg","index":0,"item":"43184a70-a8e9-4495-bc35-90cea8502606","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Orban-Viktor-zebras-videoja-komoly-hullamokat-vetett-az-Allatorvostudomanyi-egyetemen","timestamp":"2025. április. 15. 07:25","title":"Orbán Viktor zebrás videója komoly hullámokat vetett az Állatorvostudományi Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az OHBM Kft. vezetője nem számított arra, hogy nyerne a pályázata a Káptalan Kert üzemeltetésére, és a balhéra sem, ami kialakult.","shortLead":"Az OHBM Kft. vezetője nem számított arra, hogy nyerne a pályázata a Káptalan Kert üzemeltetésére, és a balhéra sem, ami...","id":"20250415_palyazat-pecs-botrany-kaptalan-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2.jpg","index":0,"item":"1ce95be3-9269-4fb8-b5bc-92045d7bb2dd","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_palyazat-pecs-botrany-kaptalan-kert","timestamp":"2025. április. 15. 19:48","title":"Fordulat Pécsen a Káptalan Kert-botrányban: visszalépett a pályázó cég, és azt üzente a vezetője, „áradjon a kultúra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA külügyminisztériumának szankciós listájáról.","shortLead":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA...","id":"20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"756a7ca1-69f1-48c8-89a2-eb2e39a82b67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Megindokolta az USA, miért került le Rogán a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta a Fidesz idősebb George Bush amerikai elnököt 1989-ben, amikor történelmi látogatásra Budapestre érkezett. Szerzőnk ezt felidézve értékeli a Kollár Kinga tiszás EP-képviselő szavait követő politikai vihart.","shortLead":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta...","id":"20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3.jpg","index":0,"item":"517936ef-6015-494f-b68e-023b015698d2","keywords":null,"link":"/360/20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","timestamp":"2025. április. 15. 08:00","title":"Révész Sándor: Don't give money to the Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár kommentben reagált. ","shortLead":"“A kosz és a penész a teljes főépületet kezdi belepni” – írta Magyar aa Facebookon. Az államtitkár...","id":"20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf5a7c7c-811c-4649-b60b-fd8128048c11.jpg","index":0,"item":"18f37139-841c-4db8-bdf2-2fcff69b5ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Magyar-Peter-ujra-elment-a-korhazba-amit-az-egeszsegugyi-allamtitkar-szerint-a-Tisza-miatt-nem-tudnak-felujitani","timestamp":"2025. április. 16. 20:43","title":"Magyar Péter újra elment a kórházba, amit az egészségügyi államtitkár szerint a Tisza miatt nem tudnak felújítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46dc4318-cbbb-493d-ad65-f42c1ecb8a1d","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Lesznek iskolára felkészítő óvodai csoportok.","shortLead":"Lesznek iskolára felkészítő óvodai csoportok.","id":"20250416_ovoda-iskola-felkeszito-csoport-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46dc4318-cbbb-493d-ad65-f42c1ecb8a1d.jpg","index":0,"item":"9ed87c7d-0cf5-4f67-a490-8d17cad95f78","keywords":null,"link":"/elet/20250416_ovoda-iskola-felkeszito-csoport-oktatas","timestamp":"2025. április. 16. 06:40","title":"Megjelent a rendelet az iskoláskor előtti óvodai csoportokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]