Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","shortLead":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","id":"20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"e7f62b17-0158-4c30-8451-a0bc6fa91a48","keywords":null,"link":"/elet/20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","timestamp":"2025. április. 01. 11:35","title":"Kiderült, mennyibe kerül Szoboszlai Dominik karikagyűrűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Megkerestük az elmúlt években az LMBT+ közösség mellett kiálló hazai multinacionális vállalatokat, hogy megtudjuk, hogyan értékelik a Pride betiltását, de a legtöbb helyről választ sem kaptunk.","shortLead":"Megkerestük az elmúlt években az LMBT+ közösség mellett kiálló hazai multinacionális vállalatokat, hogy megtudjuk...","id":"20250402_pride-multi-szikra-mozgalom-coca-cola-bosch-ikea-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"22095765-b9dc-43bd-b24e-c40c4a083447","keywords":null,"link":"/kkv/20250402_pride-multi-szikra-mozgalom-coca-cola-bosch-ikea-microsoft","timestamp":"2025. április. 02. 06:13","title":"Tavaly még felvonultak a multik a Pride-on, idén már kevésbé fontos számukra az LMBT+ közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tagsága.","shortLead":"Állásfoglalásban ítélte el a miniszterelnök március 15-i, poloskázós beszédét a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának...","id":"20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"de238792-a4e1-4693-a304-5296e24524fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_mta-jubileumi-kozgyules-kivonulas-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 01. 16:41","title":"Előre szóltak akadémikusok: ha Orbán elmegy az MTA 200 éves jubileumi ülésére, kivonulnak a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki számára hozzáférhető a ChatGPT képgenerátora.","shortLead":"Bár nemrégiben még úgy is olvadoztak az OpenAI szerverei, hogy csak az előfizetők férhettek hozzá, immáron mindenki...","id":"20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"f615e273-7452-4b7a-a765-dea5730a031a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-ingyenes-megjelenes","timestamp":"2025. április. 01. 11:03","title":"Már előfizetés nélkül is használható a ChatGPT látványos újdonsága, amivel képeket lehet készíttetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Richard Grenell korábban százmilliókért lobbizott a magyar kormánynak.","shortLead":"Richard Grenell korábban százmilliókért lobbizott a magyar kormánynak.","id":"20250402_4ig-tanacsado-testulet-richard-grenell-matt-mowers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97.jpg","index":0,"item":"5212a7dd-07ec-4e23-a3bb-04c9218c149a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_4ig-tanacsado-testulet-richard-grenell-matt-mowers","timestamp":"2025. április. 02. 19:54","title":"Trump-közeli tagok jönnek a kormányközeli 4iG tanácsadó testületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is a szavazóurnák elé hívná az ukránokat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is...","id":"20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"62245adf-481b-48b5-b456-dc3572496152","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","timestamp":"2025. április. 01. 10:32","title":"Zelenszkij kiadta, hogy szervezzék meg a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz való csatlakozást.","shortLead":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz...","id":"20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133.jpg","index":0,"item":"874bfd1b-5eea-469f-9195-2c013950b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","timestamp":"2025. április. 02. 08:11","title":"Trumpék már azt számolgatják, hogy mennyibe kerülne Grönland kormányzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","shortLead":"A Gmail használata a titkosított Signal üzenetküldő alkalmazásnál is sokkal kevésbé biztonságos kommunikációs módszer.","id":"20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"4df265bc-6dcb-4728-aa30-660e61fd389d","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Itt-az-ujabb-amerikai-kormanyzati-botrany-Mike-Waltz-es-csapata-magan-gmailes-fiokokrol-levelezett-kormanyzati-ugyekben","timestamp":"2025. április. 01. 22:12","title":"Itt az újabb amerikai kormányzati botrány: Mike Waltz és csapata magán gmailes fiókokról levelezett kormányzati ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]