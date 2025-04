Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cc8f377-ddf5-442d-b115-c4771228a4b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ferenc pápa nagy focidrukker volt, az olasz bajnokságban pedig úgy róják le tiszteletüket, hogy elhalasztják az összes húsvéthétfőre kiírt meccset.","shortLead":"Ferenc pápa nagy focidrukker volt, az olasz bajnokságban pedig úgy róják le tiszteletüket, hogy elhalasztják az összes...","id":"20250421_Elhalasztottak-minden-hetfoi-bajnoki-focimeccset-az-olaszok-mert-meghalt-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cc8f377-ddf5-442d-b115-c4771228a4b8.jpg","index":0,"item":"2eedb1bd-c38a-4447-ad71-8dce00728afb","keywords":null,"link":"/sport/20250421_Elhalasztottak-minden-hetfoi-bajnoki-focimeccset-az-olaszok-mert-meghalt-Ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 21. 13:47","title":"Ferenc pápa halála miatt elhalasztottak minden hétfői bajnoki focimeccset az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újdelhi védővámot vetett ki az olcsó kínai acél behozatalára.","shortLead":"Újdelhi védővámot vetett ki az olcsó kínai acél behozatalára.","id":"20250422_India-Kina-vamhaboru-acel-import","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff41c5ed-37fe-442f-8a66-fe74f1233eb7.jpg","index":0,"item":"6a3ef9f8-e943-40f9-a2b6-5d8679525aad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_India-Kina-vamhaboru-acel-import","timestamp":"2025. április. 22. 08:29","title":"India beszállt a Kína elleni vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26515fff-98a1-4d3c-aed2-5886f33e8eef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Törvények nélkül.","shortLead":"Törvények nélkül.","id":"20250422_Chevrolet-Matiz-soforje-aki-vadnyugati-modon-autozik-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26515fff-98a1-4d3c-aed2-5886f33e8eef.jpg","index":0,"item":"b48f90d9-0149-4cbd-a351-dadb860fc0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_Chevrolet-Matiz-soforje-aki-vadnyugati-modon-autozik-video","timestamp":"2025. április. 22. 07:41","title":"Újabb videón bukkant fel a kis Chevrolet Matiz, amelyik vadnyugati módon közlekedik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy nyertes a 4iG lehet.","shortLead":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy...","id":"20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd.jpg","index":0,"item":"1ff05f92-40f4-4e27-a12e-866fda253dd4","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","timestamp":"2025. április. 22. 10:35","title":"Telex: A hadiiparban is nagy magánosítási műveletre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más kérdés, hogy mit gondolhat erről a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más...","id":"20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"f6734f55-360d-4820-8b2e-49ac3c96ab3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","timestamp":"2025. április. 22. 12:03","title":"Ön is megköszöni a ChatGPT-nek a választ? Sokba kerül az OpenAI-nak az udvariaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyesmi a háború első hetei óta nem fordult elő.","shortLead":"Ilyesmi a háború első hetei óta nem fordult elő.","id":"20250422_putyin-ukrajna-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f.jpg","index":0,"item":"00bad222-01a1-4508-bf54-9660dab2735e","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_putyin-ukrajna-targyalasok","timestamp":"2025. április. 22. 07:50","title":"Putyin hajlandó lenne közvetlen tárgyalásokat folytatni az ukránokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki legalább 2010 óta menetrendszerűen húzza be a választókerületét. Hatan szinte biztos nem indulnak újra.","shortLead":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki...","id":"20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"310fe28e-60ae-49a4-acc3-31350ae5ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","timestamp":"2025. április. 21. 20:20","title":"A Fidesz vészesen öregszik, a frakciótitánok közül már 16 nyugdíjkorban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","shortLead":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","id":"20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a.jpg","index":0,"item":"4cbcf7a4-7185-414a-8d6b-b52f9c0ce8a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","timestamp":"2025. április. 22. 20:57","title":"„Mindenekelőtt egy fenyegető Oroszországra kell reagálnunk\" - több tucat hadihajót épít és vásárol Dánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]