Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem érti Náray Tamás, hogy miért kell támadni az Uzsokit, azt írta, akinek nem tetszik a rendszer, az csináljon forradalmat.","shortLead":"Nem érti Náray Tamás, hogy miért kell támadni az Uzsokit, azt írta, akinek nem tetszik a rendszer, az csináljon...","id":"20250428_naray-tamas-uzsoki-ugy-maganellatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75.jpg","index":0,"item":"8d4ccb97-3536-470e-a721-ccfcad0df31e","keywords":null,"link":"/elet/20250428_naray-tamas-uzsoki-ugy-maganellatas","timestamp":"2025. április. 28. 16:02","title":"Náray Tamás az Uzsoki-ügyről: Meg kellene érteni, hogy nincs a világban egyenlőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű a kiadások növekedése.","shortLead":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű...","id":"20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878.jpg","index":0,"item":"27a51024-7754-4427-9805-449d9aac60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","timestamp":"2025. április. 28. 14:43","title":"2,72 ezer milliárd dollár: újabb rekordot döntöttek tavaly a globális katonai kiadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon a jövőbeni emberes küldetésekkel. Ebben ugyanis van némi kockázat.","shortLead":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon...","id":"20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9.jpg","index":0,"item":"2beb6c9d-a3ba-4b2e-aa77-490b6767f191","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","timestamp":"2025. április. 28. 11:03","title":"Több mint 30-szor gyújtott be a NASA a „majdnem-hajtóművet”, és erre nagyon jó oka volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798427ec-14ac-4f55-9be4-9ddda1258fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amal Clooney azzal vívta ki Trumpék haragját, hogy segítette a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját Benjamin Netanjahu ügyében.","shortLead":"Amal Clooney azzal vívta ki Trumpék haragját, hogy segítette a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját Benjamin Netanjahu...","id":"20250427_Amal-Clooney-nem-utazhat-az-Egyesult-Allamokba-a-Benjamin-Netanjahu-elleni-elfogatoparancs-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798427ec-14ac-4f55-9be4-9ddda1258fd9.jpg","index":0,"item":"bc7592ad-99a0-4b3a-92e3-2620f74c0c95","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Amal-Clooney-nem-utazhat-az-Egyesult-Allamokba-a-Benjamin-Netanjahu-elleni-elfogatoparancs-miatt","timestamp":"2025. április. 27. 10:22","title":"Amal Clooney-t kitilthatják az Egyesült Államokból és befagyaszthatják a vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés továbbra is minden területen sikeresen és dinamikusan fog fejlődni.","shortLead":"Az orosz elnök szerint Moszkva és Phenjan között a harctéren megedzett barátság, jószomszédi viszony és együttműködés...","id":"20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"54345f34-cb9d-4558-995d-10371a9f2e73","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_vlagyimir-putyin-eszak-korea-katonak-segitseg-koszonet-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 28. 13:00","title":"Putyin megköszönte az észak-koreai katonák segítségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9dd4cd1-76d3-4b98-8eb9-09e94310fb0a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A húsvéti szünetet követően Solymáron és Pilisszentivánon csak arra az időre állhatnak meg az autósok reggelente az iskolák előtt, amíg kiszállnak a gyermekek a kocsiból – a sofőr nem hagyhatja el az autót.","shortLead":"A húsvéti szünetet követően Solymáron és Pilisszentivánon csak arra az időre állhatnak meg az autósok reggelente...","id":"20250428_puszi-es-pa-uj-megallasi-szabalyra-kell-figyelniuk-az-autosoknak-kiss-and-ride-solymar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9dd4cd1-76d3-4b98-8eb9-09e94310fb0a.jpg","index":0,"item":"c1da83f2-d339-4a47-8608-65c08b1f6bab","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_puszi-es-pa-uj-megallasi-szabalyra-kell-figyelniuk-az-autosoknak-kiss-and-ride-solymar","timestamp":"2025. április. 28. 06:41","title":"Puszi és Pá: mától új megállási szabályra kell figyelniük az autósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A mérvadó nyugati lapok nagyjából egyetértenek abban, hogy Trump rettenetes egyezséget akar lenyomni Zelenszkij torkán, amivel nem is tehetné boldogabbá Putyint. Pedig az orosz medve már megsebesült, az USA azonban ahelyett, hogy kihasználná a gyengeségét, inkább felgyógyítja és megerősíti, hogy holnap újra támadhasson. A kérdés az, mit kellene tennie Ukrajnának és Európának ebben a helyzetben. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A mérvadó nyugati lapok nagyjából egyetértenek abban, hogy Trump rettenetes egyezséget akar lenyomni Zelenszkij torkán...","id":"20250427_Jo-e-Ukrajnanak-ha-elfogadja-Trump-borzaszto-bekeajanlatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2.jpg","index":0,"item":"38ba3780-ec3e-4122-b3fd-3e90cf284805","keywords":null,"link":"/360/20250427_Jo-e-Ukrajnanak-ha-elfogadja-Trump-borzaszto-bekeajanlatat","timestamp":"2025. április. 27. 13:55","title":"Jó-e Ukrajnának, ha elfogadja Trump borzasztó békeajánlatát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ddbb278-284e-42b3-9fb5-54dd0d87e763","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. felszámolás alatt áll, az április 7-én kiírt nyilvános részvételi felhívásra pedig nem érkezett be ajánlat.","shortLead":"A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. felszámolás alatt áll, az április 7-én kiírt nyilvános részvételi felhívásra pedig nem...","id":"20250428_Dunaferr-utodceg-Duna-Furnace-Dunai-Vasmu-Kft-felszamolasi-eljaras-nincs-vevo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ddbb278-284e-42b3-9fb5-54dd0d87e763.jpg","index":0,"item":"ba3f02b6-6732-4f60-b662-7d70b28894aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_Dunaferr-utodceg-Duna-Furnace-Dunai-Vasmu-Kft-felszamolasi-eljaras-nincs-vevo","timestamp":"2025. április. 28. 15:05","title":"Senkinek sem kell a Dunaferr-utódcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]