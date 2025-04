Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a67ddbf-ac32-48ff-9947-497ef3f7b35a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alaposan megugrott a visszaélések száma, az egyetlen biztató adat, hogy az okozott kár értéke csökkent.","shortLead":"Alaposan megugrott a visszaélések száma, az egyetlen biztató adat, hogy az okozott kár értéke csökkent.","id":"20250428_lopas-kibercsalok-cib-bank-mnb-bankkartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a67ddbf-ac32-48ff-9947-497ef3f7b35a.jpg","index":0,"item":"438fa19b-857f-4204-a104-7397f1ada61e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_lopas-kibercsalok-cib-bank-mnb-bankkartya","timestamp":"2025. április. 28. 10:23","title":"Három hónap alatt 8,2 milliárdot loptak el kibercsalók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccf7e36-90fd-4622-af7b-d6ae0b2c9b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először elvesztette a felszerelését, másodjára pedig rosszul lett.","shortLead":"Először elvesztette a felszerelését, másodjára pedig rosszul lett.","id":"20250428_fudzsi-kinai-turista-hegymaszas-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ccf7e36-90fd-4622-af7b-d6ae0b2c9b33.jpg","index":0,"item":"7fa38984-90e7-401b-b497-d9f83833e97b","keywords":null,"link":"/elet/20250428_fudzsi-kinai-turista-hegymaszas-mentes","timestamp":"2025. április. 28. 13:14","title":"Kétszer kellett megmenteni egy turistát a Fudzsin, mert visszament a telefonjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915d71ac-290a-42af-8d60-a04290748745","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első körben kétféle tisztán elektromos változatban kapható a harmadik generációs Mercedes CLA, a hibridek később érkeznek.","shortLead":"Első körben kétféle tisztán elektromos változatban kapható a harmadik generációs Mercedes CLA, a hibridek később...","id":"20250429_215-millio-forinton-nyit-magyarorszagon-a-vadonatuj-elektromos-mercedes-cla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/915d71ac-290a-42af-8d60-a04290748745.jpg","index":0,"item":"8483acaa-7300-4f54-bc5e-970b8edcc94b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_215-millio-forinton-nyit-magyarorszagon-a-vadonatuj-elektromos-mercedes-cla","timestamp":"2025. április. 29. 10:23","title":"Magyar árakat kapott a közel 800 kilométeres hatótávú új Mercedes CLA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","shortLead":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","id":"20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"0ec2d629-7c5d-4456-9809-67b44c9fb02e","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 29. 10:09","title":"Előállt saját politikai kezdeményezésével a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, Magyar Péter is reagált rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","shortLead":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","id":"20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e.jpg","index":0,"item":"2fcf6c3c-2842-492b-a9c0-fa026f5cbacb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","timestamp":"2025. április. 27. 17:54","title":"Elfogtak az oroszok egy férfit, aki szerintük pénteken felrobbantotta az egyik tábornokukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","shortLead":"Itt mindenkinek elment a józan esze? ","id":"20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a4bc1c6-b95a-49c6-b065-8e2bbc9dbd21.jpg","index":0,"item":"361eab4f-55e3-40ea-bfb1-879216525a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Csapatosan-fordult-meg-terepjaros-konvoj-az-M7-es-video","timestamp":"2025. április. 28. 10:57","title":"Elnéztek valamit, erre kétszer is visszafordult az M7-esen egy terepjárós konvoj – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2a21cd-5720-40f4-8bf1-f1fb6261ac2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott rabszolgaként dolgoztatta és válogatott módokon súlyosan bántalmazta a legyengült férfit, akinek végül sikerült elszöknie. ","shortLead":"A vádlott rabszolgaként dolgoztatta és válogatott módokon súlyosan bántalmazta a legyengült férfit, akinek végül...","id":"20250427_tolna-megye-rabszolga-emberkereskedelem-kenyszermunka-vadameles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2a21cd-5720-40f4-8bf1-f1fb6261ac2f.jpg","index":0,"item":"127e3fcc-6b84-42ca-8ae9-3a61e09a9697","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_tolna-megye-rabszolga-emberkereskedelem-kenyszermunka-vadameles","timestamp":"2025. április. 27. 14:08","title":"Befogadott egy szekszárdi hajléktalant, aztán hetekig kíméletlenül kínozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980a383e-b197-46e9-916c-906110b75812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezető kezdte el oltani a tüzet. ","shortLead":"A mozdonyvezető kezdte el oltani a tüzet. ","id":"20250427_Kigyulladt-a-morotvonat-Mezotarkanyon-kozel-otven-utasnak-kellett-leszallnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/980a383e-b197-46e9-916c-906110b75812.jpg","index":0,"item":"1de9756c-6a3f-4617-a82f-14056c4b7f04","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Kigyulladt-a-morotvonat-Mezotarkanyon-kozel-otven-utasnak-kellett-leszallnia","timestamp":"2025. április. 27. 16:18","title":"Kigyulladt a morotvonat Mezőtárkányon, közel ötven utasnak kellett leszállnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]