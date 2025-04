Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos készülékeken. Szülőként érdemes lehet megismerni, hogyan felügyelheti a gyermeke készülékét.","shortLead":"A mesterséges intelligencia észleli, és segít a gyerekeknek elkerülni a meztelen képek megnyitását az androidos...","id":"20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"216b4f3c-0410-43d6-915d-095d57b42cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_google-uzenetek-android-biztonsag-meztelenseg-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 28. 08:03","title":"Szülők, figyelem: fontos funkció élesedik a 18 év alattiak telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid időre tették elérhetővé.","shortLead":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid...","id":"20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be.jpg","index":0,"item":"ba7ac952-97c1-46c5-878d-5630b4c73595","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","timestamp":"2025. április. 28. 15:03","title":"Akkora siker volt a PlayStation konzolok retrósítása, hogy visszahozza a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f48147-80bc-434f-9ab1-c492b7884fd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Maextro S800 a Maybach és Rolls-Royce szedánokat veszi célkeresztbe.","shortLead":"A Maextro S800 a Maybach és Rolls-Royce szedánokat veszi célkeresztbe.","id":"20250428_luxustol-tocsogo-utasterrel-kenyeztet-a-legujabb-kinai-luxuslimuzin-maextro-s800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f48147-80bc-434f-9ab1-c492b7884fd6.jpg","index":0,"item":"0c62b94e-671c-4549-ae58-6b1d97aacc42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_luxustol-tocsogo-utasterrel-kenyeztet-a-legujabb-kinai-luxuslimuzin-maextro-s800","timestamp":"2025. április. 28. 07:59","title":"Luxustól tocsogó utastérrel kényeztet a legújabb kínai luxuslimuzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden jó, ha jó vége.","shortLead":"Minden jó, ha jó vége.","id":"20250427_girokopter-pogany-baleset-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"d75f9be5-8c68-4235-b4d8-584484742be9","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_girokopter-pogany-baleset-zuhanas","timestamp":"2025. április. 27. 20:11","title":"Tűzoltók és mentőhelikopter kereste a Baranyában lezuhant gépet, aztán kiderült, hogy csak egy zuhanási manővert gyakorolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e321430f-4af5-4dd9-acbf-55485d253551","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A latin-amerikai irodalmi boom utolsó nagy alakjaként emlegetik Mario Vargas Llosa perui írót, aki élete nagy részét Európában élte le, a halál azonban szülőföldjén érte.","shortLead":"A latin-amerikai irodalmi boom utolsó nagy alakjaként emlegetik Mario Vargas Llosa perui írót, aki élete nagy részét...","id":"20250427_hvg-mario_vargas_llosa_vilaga_kesei_nobeldij_pofon_garcia_marqueznek_otthonosan_mozgott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e321430f-4af5-4dd9-acbf-55485d253551.jpg","index":0,"item":"e4dc0a1b-5d65-480b-a11a-54de5bd0bd11","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-mario_vargas_llosa_vilaga_kesei_nobeldij_pofon_garcia_marqueznek_otthonosan_mozgott","timestamp":"2025. április. 27. 12:27","title":"A Nobel-díjas focikommentátor, aki képen törölte García Márquezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor a száműzetésbe kényszerült tibeti kormány képviselőit próbálta meg fotózni.","shortLead":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor...","id":"20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d.jpg","index":0,"item":"6a6c4780-d6c2-4072-af29-ec90243525d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","timestamp":"2025. április. 28. 11:22","title":"Egy Budapesten élő, magyar kormány tagjai mellett többször is felbukkanó férfi is részt vehet Kína külföldi megfélemlítő akcióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","shortLead":"Szerencsére nem ütközött a szemből érkezőkkel. ","id":"20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69eaf758-6ed9-415c-9493-53cbb7a46146.jpg","index":0,"item":"0ac4b02b-7043-416a-9687-90dfc0a189b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_durrdefektet-auto-szalagkorlat-M3-as","timestamp":"2025. április. 28. 10:18","title":"Videón, ahogy durrdefekt miatt szalagkorlátnak csapódik egy autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök legutóbb még ennek az ellenkezőjét állította.","shortLead":"Az ukrán elnök legutóbb még ennek az ellenkezőjét állította.","id":"20250428_donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-krim-felsziget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4388b62-6040-4a79-9e34-3408fc228499.jpg","index":0,"item":"519d948d-f020-4998-b315-17f6d90eeb39","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-krim-felsziget","timestamp":"2025. április. 28. 09:39","title":"Trump szerint Zelenszkij hajlandó feladni a Krímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]