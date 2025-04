Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cda74605-942d-4754-b0a5-c42ddfc3c1c7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig öt éve jelent meg a piacon. ","shortLead":"Alig öt éve jelent meg a piacon. ","id":"20250429_masodszor-is-megujul-a-Volkswagen-ID3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cda74605-942d-4754-b0a5-c42ddfc3c1c7.jpg","index":0,"item":"68c724d3-cfbd-4eaa-8458-78782ac414af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_masodszor-is-megujul-a-Volkswagen-ID3","timestamp":"2025. április. 29. 08:16","title":"Másodszor is megújul a Volkswagen ID.3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fdcc57-49d5-4fda-8b7b-8ece52539d7c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lopott autóval kerületeken át menekült a rendőrök elől, akik – miután a vasúti sínre sodródott –, csak pillanatokkal a vonat érkezése előtt tudták kimenteni a fejre állt gépjárműből. A vizsgálat során kiderült, hogy nem csak az eltulajdonított autó miatt volt oka menekülni. Halálos iramban – Kőbánya-kiadás.","shortLead":"Lopott autóval kerületeken át menekült a rendőrök elől, akik – miután a vasúti sínre sodródott –, csak pillanatokkal...","id":"20250429_Megszuletett-az-itelet-az-eletveszelyes-autos-uldozesbe-keveredo-ferfi-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53fdcc57-49d5-4fda-8b7b-8ece52539d7c.jpg","index":0,"item":"fabb973b-45e3-449b-acf8-0b2b056c6ef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Megszuletett-az-itelet-az-eletveszelyes-autos-uldozesbe-keveredo-ferfi-ugyeben","timestamp":"2025. április. 29. 11:56","title":"Megszületett az ítélet az életveszélyes autós üldözésbe keveredő férfi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5da2c1f-487c-42f6-83f9-0ce30b6a708c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt, hogy a szaúdiak szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatukat Szíriával, szépen bizonyítja, hogy az ország új vezetőjének első hivatalos külföldi útja is Rijádba vezetett.","shortLead":"Azt, hogy a szaúdiak szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatukat Szíriával, szépen bizonyítja, hogy az ország új...","id":"20250427_sziria-adossag-vilagbank-katar-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5da2c1f-487c-42f6-83f9-0ce30b6a708c.jpg","index":0,"item":"7b935cfd-7a93-4e00-bf57-0e23848c259c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_sziria-adossag-vilagbank-katar-szaud-arabia","timestamp":"2025. április. 27. 22:19","title":"Szaúd-Arábia és Katar rendezik Szíria tartozását a Világbankkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki életében előfordul, hogy hitelre van szüksége, így érdemes tisztában lennni a lakossági hitelek tulajdonságaival.","shortLead":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki...","id":"20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb.jpg","index":0,"item":"6f880e8b-7104-42da-9a6f-ce71f0e32259","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 28. 06:00","title":"Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turista megijedt egy medvétől, és futásnak eredt. Baleset érte.","shortLead":"A turista megijedt egy medvétől, és futásnak eredt. Baleset érte.","id":"20250428_medve-tamadas-to-halal-romania-menekules-medvetamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1121842e-656b-4aea-bb54-e5c089f555fd.jpg","index":0,"item":"875110c9-01f6-41d1-a894-f886f514ecca","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_medve-tamadas-to-halal-romania-menekules-medvetamadas","timestamp":"2025. április. 28. 14:35","title":"Medve elől menekülve fulladt tóba egy 18 éves lány Hargita megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai teleszkópba szereltek be.","shortLead":"A jövőben pontosabb lehet az űridőjárás előrejelzése, köszönhetően egy német műszernek, amit most egy amerikai...","id":"20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45fddaba-0bf2-4c85-8b17-9601b1797cc6.jpg","index":0,"item":"bde54862-ef57-43e4-bf05-d50e765716e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_nap-fold-teleszop-napfolt","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Elképesztő fotót lőtt a Napról egy földi teleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A második magyar űrhajós két hetet tölt majd az űrben.","shortLead":"A második magyar űrhajós két hetet tölt majd az űrben.","id":"20250429_kapu-tibor-magyar-urhajos-nemzetkozi-urallomas-indulas-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"90afdc55-907b-4d9a-9a38-75c04db918ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_kapu-tibor-magyar-urhajos-nemzetkozi-urallomas-indulas-idopont","timestamp":"2025. április. 29. 17:19","title":"Megvan, mikor indul Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hetvenöten vesztették életüket munkabalesetben tavaly, ez 20 százalékos éves növekedés. A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint a kormány a megelőzés terén rossz irányba tart.","shortLead":"Hetvenöten vesztették életüket munkabalesetben tavaly, ez 20 százalékos éves növekedés. A Magyar Szakszervezeti...","id":"20250428_munkahelyi-balesetben-elhunytak-szama-statisztika-magyar-szakszervezeti-szovetseg-maszsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318.jpg","index":0,"item":"28dbfee6-1d47-48fe-8c49-97b8f655ef8c","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_munkahelyi-balesetben-elhunytak-szama-statisztika-magyar-szakszervezeti-szovetseg-maszsz","timestamp":"2025. április. 28. 09:45","title":"Riasztóan megugrott a munkahelyi balesetben elhunytak száma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]