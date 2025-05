Körülbelül egy hónappal ezelőtt, amikor a Tesla részvényei bezuhantak, a befektetők közül pedig többen is hangot adtak elégedetlenségüknek amiatt, hogy Elon Musk a világ vezető elektromosautó-gyártója helyett az amerikai kormányzatban betöltött munkájára összpontosít, a Tesla igazgatótanácsa komolyan elkezdte Musk utódját keresni – írja a Wall Street Journal, amely az ügyre rálátó forrásaira hivatkozva hozzáteszi, az igazgatótanács tagjai több fejvadászcéget is megkerestek annak érdekében, hogy megtalálják a méltó utódot.

A feszültségek egyre nőttek a vállalatnál, az eladási és a nyereségi mutatók gyorsan romlottak, Musk ideje nagy részét pedig Washingtonban töltötte. A lap szerint ez idő tájt a Tesla igazgatótanácsa a kialakult helyzet kezelése érdekében találkozót szervezett Muskkal, és közölték vele, hogy több időt kell a Teslára fordítania, aminek állítólag a vezérigazgató eleget is tett.

Ezen a pontos érdemes megjegyezni, hogy Donald Trump a kabinet legutóbbi nyilvános ülésén arról beszélt, Musk szabadon határozhat arról, hogy meddig végzi a fehér házi munkáját. „Egy ponton – azt gondolom – vissza akar térni autóihoz és családjához” – fogalmazott az amerikai elnök.

A lap azt írja, nem világos, hogy a világ leggazdagabb embere – aki maga is a Tesla igazgatósági tagja – tudott-e ezekről az erőfeszítésekről, illetve az sem, hogy az ígérete, miszerint a jövőben több időt öl bele a Tesla működésébe, befolyásolta-e a vezetőváltás folyamatát. A WSJ megkereste Muskot is, hogy reagáljon a történtekre, ezt végül X-en tette meg:

Musk etikátlan lépést emleget posztjában, szerinte a lap szándékosan meghamisította a tényeket a cikkben, ugyanis, mint írja, a Tesla igazgatótanácsa egyértelműen közölte, hogy nincsen alapja a vezérigazgató leváltásának. A cég szintén X-en reagált, ahol hamisnak nevezte a cikk állításait és megerősítette, hogy Musk marad a helyén.

It is an EXTREMELY BAD BREACH OF ETHICS that the @WSJ would publish a DELIBERATELY FALSE ARTICLE and fail to include an unequivocal denial beforehand by the Tesla board of directors! https://t.co/9xdypLGg3c