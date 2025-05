Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háziorvosi rendszer egészének társadalmi megítélését is kutatta, de felmérte a háziorvosokhoz való viszonyt is az Europion közvélemény-kutatása.","shortLead":"A háziorvosi rendszer egészének társadalmi megítélését is kutatta, de felmérte a háziorvosokhoz való viszonyt is...","id":"20250502_A-magyar-haziorvosi-rendszer-rossz-de-az-orvosok-azert-jok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"88623057-4111-4277-9e57-a6ae8efc32d9","keywords":null,"link":"/elet/20250502_A-magyar-haziorvosi-rendszer-rossz-de-az-orvosok-azert-jok-kutatas","timestamp":"2025. május. 02. 18:29","title":"A magyar háziorvosi rendszer rossz, de az orvosok azért jók – állapította meg egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0b6031-4e5a-464e-b13b-b7beea3ef9c5","c_author":"Balla István ","category":"elet","description":"Hétfőn a magyar írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi szezon. Több mint 150 éve „a legnagyobb magyar” már kifejtette véleményét a vizsgákról.","shortLead":"Hétfőn a magyar írásbelikkel megkezdődik az idei érettségi szezon. Több mint 150 éve „a legnagyobb magyar” már...","id":"20250504_Szechenyi-tetele-az-erettsegirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f0b6031-4e5a-464e-b13b-b7beea3ef9c5.jpg","index":0,"item":"500efccd-2174-42be-8224-52d1018ff954","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Szechenyi-tetele-az-erettsegirol","timestamp":"2025. május. 04. 11:43","title":"\"A legigazságosabb vizsgák sem mérhetik valódilag valakinek igazi tudását\" - Széchenyi tétele az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c8aaa1-60c1-4b24-a636-fbb899a5b133","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többen megsérültek, amikor a terepjáró az amberek közé hajtott a német városban.","shortLead":"Többen megsérültek, amikor a terepjáró az amberek közé hajtott a német városban.","id":"20250502_Gyalogosok-koze-hajtott-egy-G-Merci-Stuttgartban-sok-a-serult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c8aaa1-60c1-4b24-a636-fbb899a5b133.jpg","index":0,"item":"bb65292a-8d23-4a28-a2ad-642ee1c1ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_Gyalogosok-koze-hajtott-egy-G-Merci-Stuttgartban-sok-a-serult","timestamp":"2025. május. 02. 21:05","title":"Gyalogosok közé hajtott egy autó Stuttgartban, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","shortLead":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","id":"20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"f985bd36-1b61-4382-834a-89d2c60a1b3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","timestamp":"2025. május. 04. 11:23","title":"Idén többet költöttünk SZÉP-kártyáról, mint tavaly és ennek a Balatonnál örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 03. 15:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","shortLead":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","id":"20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17.jpg","index":0,"item":"ba20ca58-02a5-4163-972f-c1e00e287131","keywords":null,"link":"/cegauto/20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","timestamp":"2025. május. 03. 07:21","title":"31 éves, de időtlen szépségű ez a V6-os szívű kupé Honda Legend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami eleve 120 perccel később indult a kiírthoz képest.","shortLead":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami...","id":"20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"7b348770-a110-4fda-a5d3-409303e3e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","timestamp":"2025. május. 03. 14:47","title":"Beköszöntött a nyár, beköszöntöttek a szezonális, durva késések is a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock- és filmtörténet egyik legizgalmasabb és egyben felejthetetlen alkotása.","shortLead":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock...","id":"20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154.jpg","index":0,"item":"47d9092c-fe7a-4dcc-8ac4-f34c0ba89a7b","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","timestamp":"2025. május. 02. 15:39","title":"Ez volt minden idők egyik legkülönlegesebb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]