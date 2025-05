Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat a javaslatokat, amelyek célja a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos európai szabályozás szigorítása. ","shortLead":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat...","id":"20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6.jpg","index":0,"item":"3692a165-b4d4-41c7-9cef-bcccb0543b73","keywords":null,"link":"/eurologus/20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","timestamp":"2025. május. 13. 11:39","title":"Szigorúbb EU-s szabályozás jöhet a gyermekek szexuális bántalmazásának büntetéséről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint a magyar katonai hírszerző szolgálat akciójáról van szó – konkrét tervekkel Ukrajna inváziójára.","shortLead":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint...","id":"20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"3ea778fa-c571-4a3e-8ce2-65e868e3a015","keywords":null,"link":"/360/20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 06:45","title":"Die Welt-beszámoló: a magyar–ukrán kémügynek egyetlen olvasata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","shortLead":"Nem tartja magát lobbistának az ifjabb Donald Trumpot Budapestre invitáló üzletember. ","id":"20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc65aaf0-1158-4ac2-af03-37f4cd91b9f4.jpg","index":0,"item":"8d5eee5b-42a9-4bd6-bfb5-5708adaa4b97","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-Aczel-Zoltan-strabag-meghivas-donald-Trump-jr-mini-interju","timestamp":"2025. május. 13. 15:55","title":"Aczél Zoltán: Nem volt szándékom a Trump-csoporttal üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs már sok hátra az szja-bevallási határidőig.","shortLead":"Nincs már sok hátra az szja-bevallási határidőig.","id":"20250512_nav-szja-adobevallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b.jpg","index":0,"item":"e279fd8e-0f49-4394-8d14-ed4b9b7cdf4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_nav-szja-adobevallas","timestamp":"2025. május. 12. 08:13","title":"160 ezer magyart figyelmeztet a NAV: gond van az adóbevallásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Három negyedévnyi esés után az idei év elején újra nőttek az európai elektromosautó-eladások, az elemzők optimizmusa azonban így is mérséklődött a korábbi évekhez képest. A Tesla Európában és Kínában is elvesztette piacvezetői pozícióját, Amerikában azonban továbbra is egyet jelent Elon Musk márkája az e-autózással.","shortLead":"Három negyedévnyi esés után az idei év elején újra nőttek az európai elektromosautó-eladások, az elemzők optimizmusa...","id":"20250513_elektromos-auto-pwc-tesla-europa-nemetorszag-kina-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe.jpg","index":0,"item":"ab2960fe-6032-4578-8f34-db0e48bedf16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_elektromos-auto-pwc-tesla-europa-nemetorszag-kina-usa-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:28","title":"Felpattant az európai villanyautó-piac, csak a Tesla maradt padlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8267bd29-b5da-4de3-b3fc-cb92d2134e01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"Bizonyíthatóan a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében lett rühes egy fogvatartott, ami nem csak betegséggel járó kellemetlenség miatt baj, hanem azért is, mert ezért csúszik sokat a tárgyalása – állította lapunknak az érintett fiatal férfi ügyvédje. A büntetés-végrehajtásnál annyit elismertek, előfordul, hogy fogvatartottaknál bizonyos bőrbetegséget, például rühességet diagnosztizálnak, de állítják, nem jellemzőek az ilyen esetek. A jogvédő szerint azonban nagyon is gyakoriak, mert katasztrofális a higiénia és a betegségek kezelése a túlzsúfolt cellákban.","shortLead":"Bizonyíthatóan a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében lett rühes egy fogvatartott, ami nem csak...","id":"20250513_tokoli-fiatalkoruak-bortone-ruhos-rab-honapok-buntetoperer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8267bd29-b5da-4de3-b3fc-cb92d2134e01.jpg","index":0,"item":"ee8082e6-6030-4406-bfc0-16a98b04449e","keywords":null,"link":"/360/20250513_tokoli-fiatalkoruak-bortone-ruhos-rab-honapok-buntetoperer-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 06:30","title":"Rühös lett egy rab a tököli börtönben, hónapokat várhat a büntetőperére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még az idei évben bevezeti az Apple azt az újdonságát, amely tájékoztatja a felhasználókat, mennyire akadálymentesített egy alkalmazás.","shortLead":"Még az idei évben bevezeti az Apple azt az újdonságát, amely tájékoztatja a felhasználókat, mennyire akadálymentesített...","id":"20250513_apple-app-store-alkalmazas-akadalymentesites-cimkek-accessibility-nutrition-labels","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a.jpg","index":0,"item":"780f27f6-77f3-4ca7-b72d-c2233a0f2adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-app-store-alkalmazas-akadalymentesites-cimkek-accessibility-nutrition-labels","timestamp":"2025. május. 13. 17:33","title":"Új címkéket kapnak az App Store alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","shortLead":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","id":"20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2.jpg","index":0,"item":"79a9a71b-3c5a-4736-b149-be20c531f221","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 12:24","title":"Tompa Andrea Orbán tihanyi beszédéről: Árulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]