[{"available":true,"c_guid":"9c6d88e8-6f4a-4fc7-817d-8d8f4af56203","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Robert Benton 92 éves volt.","shortLead":"Robert Benton 92 éves volt.","id":"20250514_Meghalt-a-Kramer-kontra-Kramer-Oscar-dijas-rendezoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6d88e8-6f4a-4fc7-817d-8d8f4af56203.jpg","index":0,"item":"d7d9bb07-4369-4bac-8c92-5dd5dc389f9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Meghalt-a-Kramer-kontra-Kramer-Oscar-dijas-rendezoje","timestamp":"2025. május. 14. 14:09","title":"Meghalt a Kramer kontra Kramer Oscar-díjas rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. 