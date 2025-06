Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"622ae3d3-d99e-424d-9193-a2f0716d73a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János videóban bizonygatja, hogy a törvények megvannak a felvonulás betiltására, csak a hatóságok bátorságára van szükség.","shortLead":"Lázár János videóban bizonygatja, hogy a törvények megvannak a felvonulás betiltására, csak a hatóságok bátorságára van...","id":"20250603_lazar-janos-pride-betiltas-szomszedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/622ae3d3-d99e-424d-9193-a2f0716d73a0.jpg","index":0,"item":"88801c65-7470-4df0-ac47-b7769c3c60ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_lazar-janos-pride-betiltas-szomszedok","timestamp":"2025. június. 03. 18:20","title":"NER-szomszédok, 2. fejezet: János fia nem megy többé a Kincsem Parkba, ha ott lesz a Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Alapvetően pozitívnak tekinthető az, amit az önkéntes nyugdíjpénztáraknál lehet látni. Folyamatosan emelkedik a tagok száma és átlagos befizetése is. A 2025 első negyedévében látott 12 ezer forintos átlagos havi tagi befizetésből azonban nem fog összejönni semmi a nyugdíjas évekre. Sőt, ez az összeg reál értelemben elmarad a 2020-as átlagos tagi befizetések szintjétől is.","shortLead":"Alapvetően pozitívnak tekinthető az, amit az önkéntes nyugdíjpénztáraknál lehet látni. Folyamatosan emelkedik a tagok...","id":"20250602_Atlagosan-havi-12-ezer-Ft-ot-fizettek-be-a-tagok-az-ONYP-szamlajukra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"e926ab0b-8852-42aa-a0fd-7cdec92a6842","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Atlagosan-havi-12-ezer-Ft-ot-fizettek-be-a-tagok-az-ONYP-szamlajukra","timestamp":"2025. június. 02. 11:08","title":"Csalódottak lesznek azok a nyugdíjasok, akik most az átlagos havi összeget fizetik be az önkéntes pénztárakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkét cégéből kivette a teljes osztalékot.","shortLead":"Mindkét cégéből kivette a teljes osztalékot.","id":"20250602_Fabry-aki-ezektol-semmit-nem-var-tobb-mint-100-millios-osztalekot-vett-ki-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449.jpg","index":0,"item":"df11ac1a-5507-4eb5-8279-c9d23bb848e8","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Fabry-aki-ezektol-semmit-nem-var-tobb-mint-100-millios-osztalekot-vett-ki-cegeibol","timestamp":"2025. június. 02. 15:31","title":"Fábry, aki „ezektől semmit nem vár”, több mint 100 milliós osztalékot vett ki cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f31868-e707-44b9-b5c6-88f829548fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a férfi, aki Molotov-koktélokkal támadt Coloradóban egy menetre, a Biden-adminisztráció „nyitott határ politikájának” eredményeként tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Donald Trump szerint a férfi, aki Molotov-koktélokkal támadt Coloradóban egy menetre, a Biden-adminisztráció „nyitott...","id":"20250603_trump-felelos-colorado-antiszemita-tamadas-biden-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f31868-e707-44b9-b5c6-88f829548fd3.jpg","index":0,"item":"949f60d9-4de5-4309-b1b8-15de0e27769c","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_trump-felelos-colorado-antiszemita-tamadas-biden-kormany","timestamp":"2025. június. 03. 05:44","title":"Trump megtalálta a felelőst a coloradói antiszemita támadásért: a Biden-kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bányakatasztrófa miatt annyira sós lett a a Kis-Küküllő, hogy ihatatlan az ivóvíz.","shortLead":"A bányakatasztrófa miatt annyira sós lett a a Kis-Küküllő, hogy ihatatlan az ivóvíz.","id":"20250603_parajd-kis-kukullo-ihatatlan-sos-ivoviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"25268e9f-5832-4e64-9b35-a084f6afc2f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_parajd-kis-kukullo-ihatatlan-sos-ivoviz","timestamp":"2025. június. 03. 12:54","title":"Parajdnál negyvenezer ember számára lett ihatatlan az ivóvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77875606-a495-4172-9158-d36988ecbe6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi időjárás több mint változatosnak ígérkezik: a 30 fok fölé kúszó hőmérséklet mellett lesz gomolyfelhő, zápor, zivatar és van, ahol még jégeső is.","shortLead":"A keddi időjárás több mint változatosnak ígérkezik: a 30 fok fölé kúszó hőmérséklet mellett lesz gomolyfelhő, zápor...","id":"20250603_Jegesovel-es-33-fokos-meleggel-folytatodik-az-elso-juniusi-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77875606-a495-4172-9158-d36988ecbe6d.jpg","index":0,"item":"42264a8c-d149-4d7e-851f-0258136b72b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Jegesovel-es-33-fokos-meleggel-folytatodik-az-elso-juniusi-het","timestamp":"2025. június. 03. 06:56","title":"Jégesővel és 33 fokos meleggel folytatódik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e444c704-291c-413f-b26c-0adb6b9d68b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérvár fideszes polgármestere szolidáris Karácsony Gergellyel, a Harcosok Klubjának nem tagja, de hűséges a Fideszhez.","shortLead":"Székesfehérvár fideszes polgármestere szolidáris Karácsony Gergellyel, a Harcosok Klubjának nem tagja, de hűséges...","id":"20250602_Cser-Palkovics-Andras-interju-Szekesfehervar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e444c704-291c-413f-b26c-0adb6b9d68b2.jpg","index":0,"item":"eb70b407-b786-4e3c-870a-334e4eb3fba8","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Cser-Palkovics-Andras-interju-Szekesfehervar","timestamp":"2025. június. 02. 10:12","title":"Cser-Palkovics András szerint nem Magyar Péter az ellenfelük, hanem egy társadalmi közhangulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az államfőnek nem az lenne a feladata, hogy „elsőként köszöntse születésnapján a kedves vezetőt”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az államfőnek nem az lenne a feladata, hogy „elsőként köszöntse születésnapján a kedves...","id":"20250602_magyar-peter-koztarsasagi-elnok-kozvetlen-elnokvalasztas-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"e91cbdee-48cb-4099-bc49-3a30b7000ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-koztarsasagi-elnok-kozvetlen-elnokvalasztas-tisza-part","timestamp":"2025. június. 02. 10:29","title":"Magyar Péter: Válasszon a nép köztársasági elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]