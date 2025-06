Szorítanak a cégek a nadrágszíjon: piti ügyek miatt is kirúgás jöhet

A megrendelések hiányában sok cég igyekszik szabadulni dolgozóitól, válogatott módszerekkel keresve indokot a kirúgásokra – írja a Telex, amely a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökével, László Zoltánnal szedett össze néhány példát.

Mindennek a hátterében az áll, hogy a magyar gazdaság 2023 óta nem tud növekedni. Bár a munkaerőpiacon a statisztikák szerint egészen idén áprilisig ez nem éreztette hatását, most szokatlanul nagy léptékű leépítés történt: több mint 30 ezerrel csökkent a dolgozók száma.

Ez se repülőrajt: 32 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint egy éve 4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.

A rossz teljesítmény nagyban abból fakad, hogy az elmúlt évtizedek iparpolitikája miatt a gazdaság nagyon kitett az autóiparnak, és az autók iránti kereslet a koronavírus-járvány óta visszaesett. Az ebből a kiútnak hitt akkugyártás sem pörgött fel a várt mértékben.

Az elbocsátások így igazán beindultak. A lapnak nyilatkozó, főként a gépipari, járműipari, fémipari cégeknél jelen lévő szakszervezet vezetője a következő jellemzőket sorolta:

először elküldik a bérelt munkaerőt;

majd nem hosszabbítják meg a határozott idejű dolgozók szerződéseit;

harmadszor pedig jön, hogy apróságokért, pitiáner fegyelmi vétségekért rúgják ki a munkatársakat: lehet az indok pár perc késés, akár az ebédszünetről visszatérés után, tiltott helyiségbe bevitt mobiltelefon, tiltott helyen dohányzás.

Olyanra is volt példa, hogy a cég illetékesei direkt figyelték, ki az, aki még a parkolóban rágyújt, majd másnap kirúgták őket arra hivatkozva, hogy a parkoló is a gyár területéhez tartozik, és ott csak a kijelölt helyeken szabad cigarettázni.

Hasonló tapasztalatokkal ugyan nem találkozott Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, de szerinte ebben az ágazatban is sok helyen van létszámstop, több gyár is bezárt – például az aszódi üveggyár, de hasonlóra készülhet az orosházi üveggyár is –, máshol nem pótolják a nyugdíjba menők megüresedő helyeit, nem foglalkoztatják vissza őket.

Van azonban hely, ahol igyekeznek megtartani a dolgozókat, ott inkább a munkaidőt csökkentik, megszüntetik az éjszakai műszakot, leállítanak gyártósorokat, a szokottnál hosszabb nyári leállást terveznek. Ez persze azzal jár, hogy a korábbinál kevesebb fizetést visznek haza a dolgozók.

Borítóképünk illusztráció.