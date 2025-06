Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a78d58a7-42c8-4616-8fa1-35363c72ac6c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Balaton-parton közlekedő buszokat cserélik első körben újabbakra.","shortLead":"A Balaton-parton közlekedő buszokat cserélik első körben újabbakra.","id":"20250613_mav-busz-volan-autobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78d58a7-42c8-4616-8fa1-35363c72ac6c.jpg","index":0,"item":"abc5bc4d-c133-49c6-9f79-52a6f4c2b469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_mav-busz-volan-autobusz","timestamp":"2025. június. 13. 07:53","title":"Büszkélkedik a MÁV-vezér: a megígért 1000 új buszból 131 már a nyár közepére meglesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amikor egy weboldalon az az üzenet tűnik fel, hogy az ön számítógépe vírusos, de pár kattintással helyreállíthatja, akkor nagyon valószínű, hogy éppen az a pár kattintás sodorja majd bajba. 