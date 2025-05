Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már tart is a frissen bejelentett leépítés a jegybanknál, minden területről el fognak küldeni dolgozókat.","shortLead":"Már tart is a frissen bejelentett leépítés a jegybanknál, minden területről el fognak küldeni dolgozókat.","id":"20250522_varga-mihaly-matolcsy-mnb-leepites-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"26e136b7-94b5-456c-bd2e-d6045b2d5e40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_varga-mihaly-matolcsy-mnb-leepites-kirugas","timestamp":"2025. május. 22. 11:24","title":"Megkérdezték Varga Mihályt, Matolcsy György embereit rúgja-e ki az MNB-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Ráhelék cége socialmedia-menedzsereket toboroz, ott is szükség van a trollok tudására, csakúgy, mint a Fideszben. Merthogy bővül a BDPST-csoport, növekszik a márkáinak száma. ","shortLead":"Orbán Ráhelék cége socialmedia-menedzsereket toboroz, ott is szükség van a trollok tudására, csakúgy, mint a Fideszben...","id":"20250521_orban-rahel-bdpst-koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"3da0e030-fa0b-48b0-838a-d2578d80d37a","keywords":null,"link":"/360/20250521_orban-rahel-bdpst-koncept","timestamp":"2025. május. 21. 14:15","title":"Orbán Ráhel és a Harcosok Klubja: most többen is a kormányfő lányának munkatársai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","id":"20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f.jpg","index":0,"item":"2c509082-ab8d-44bc-9135-f736920992d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. május. 22. 18:03","title":"Már Magyarországon is tarol a vírus, ami már több százezer számítógépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják, csendes, minden terepen boldogul, a tűzereje pedig pusztító.","shortLead":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják...","id":"20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2.jpg","index":0,"item":"6ad84d4f-dcb2-4f0b-a469-5a65c0fc365c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","timestamp":"2025. május. 21. 12:03","title":"1000 méterről csap le az ukrán Krampus, 2500 Celsius-fokkal semlegesítheti az orosz haderőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már valóban el kell végeznie a munkáját a kormánybiztosnak.","shortLead":"Most már valóban el kell végeznie a munkáját a kormánybiztosnak.","id":"20250521_A-Kurian-nyertek-pert-a-karpataljai-menedekes-csaladok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495.jpg","index":0,"item":"5ec6f952-f4cf-4126-9b33-8844b4baf962","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Kurian-nyertek-pert-a-karpataljai-menedekes-csaladok","timestamp":"2025. május. 21. 15:17","title":"A Kúrián nyertek pert a kárpátaljai menedékes családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07983abe-19c7-4390-8ac0-40e39f868e57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemzetközi bűnbanda futárját pénzátadás közben érték tetten, elfogásáról videó is készült.","shortLead":"A nemzetközi bűnbanda futárját pénzátadás közben érték tetten, elfogásáról videó is készült.","id":"20250522_rendorseg-elfogas-szazmillios-csalas-penzmosas-debrecen-nyugdijas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07983abe-19c7-4390-8ac0-40e39f868e57.jpg","index":0,"item":"69041121-2160-4be5-8793-64910489965b","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_rendorseg-elfogas-szazmillios-csalas-penzmosas-debrecen-nyugdijas","timestamp":"2025. május. 22. 14:10","title":"Jól fizető befektetéssel kecsegtették, százmilliót utalt át csalóknak egy debreceni nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74acd16-5686-47d3-8232-ff89201617ea","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Új beosztást kapott Nagy Mártonék egyik alkalmazottja, a hírt gyakorlatilag világgá kürtölték az állami alkalmazottak között, az érintett személyes adataival együtt.","shortLead":"Új beosztást kapott Nagy Mártonék egyik alkalmazottja, a hírt gyakorlatilag világgá kürtölték az állami alkalmazottak...","id":"20250521_adatvedelmi-hiba-nemzetgazdasagi-miniszterium-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e74acd16-5686-47d3-8232-ff89201617ea.jpg","index":0,"item":"14140c6c-1754-44e7-a40c-bbe6b29b5408","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_adatvedelmi-hiba-nemzetgazdasagi-miniszterium-nagy-marton","timestamp":"2025. május. 21. 11:40","title":"Adatvédelmi incidens volt Nagy Márton minisztériumában, kétezren kaptak meg egy érzékeny adatokkal teli levelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi szabályokkal. Egyebek mellett azzal, milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak, ha a dolgozó alkalmatlannak bizonyul az üzemorvosi vizsgálaton. Milyen feltételekkel lehet kirúgni egy dolgozót? Hogyan oszthatja be a munkáltató a munkavállaló munkaidejét? Ezekről a témákról is szó lesz a HVG Munkajog konferenciáján.","shortLead":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi...","id":"20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d.jpg","index":0,"item":"1945eb0d-a258-453c-a55b-14fc2b2675cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","timestamp":"2025. május. 21. 09:10","title":"Megtévesztő az alacsony munkanélküliség, a dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]