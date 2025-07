A MÁV bővíti a bulivonat-menetrendet

„Július 5-től a győri és a lajosmizsei vonalon is bővítjük az éjszakai szolgáltatást, valamint egy balatoni Bagolyvonat esetében igazítunk a menetrenden. Az utasok kényelmének és a főváros éjszakai vérkeringésének javítása érdekében több vasútvonalon is új járatokat indítunk, illetve módosítjuk a meglévő menetrendet” – jelentette be a MÁV.

A módosítás előzménye, hogy június 1-jétől meghosszabbított üzemidővel közlekednek a fővárosi metrók. Ehhez nemcsak számos nappali és éjszakai BKK-járat, hanem a MÁV-csoport több járata is igazodik azóta, és nem csupán a fővárosban és annak közvetlen környékén, hanem a teljes agglomerációban is: június 1-jétől mind a HÉV-ek, mind az elővárosi, sőt a regionális buszjáratok, azaz a kék és a sárga VOLÁN-buszok is csatlakoztak az új, éjszakai közlekedési rendhez.

Ami az újabb módosítás részleteit illeti, a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon július 5-től új vonat indul a Déli pályaudvarról Győrbe 1:25-kor szombaton, vasárnap és ünnepnapokon. Ez a változás közvetlenül a BKK metrók üzemidő-bővítéséhez kapcsolódik, megkönnyítve az éjszakai hazajutást.

A Budapest–Lajosmizse vonalon is bővül az éjszakai szolgáltatás. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon új vonat indul a Budapest-Nyugati pályaudvarról 0:30-kor Dabasra, a Kőbánya-Kispest és Dabas közti, július 5-ig tartó vágányzári munkálatok befejeztével, július 6-tól, vasárnaptól. Az utolsó, Budapest-Nyugatiból 23:30-kor induló, Lajosmizséig közlekedő 2978-as számú személyvonat vasárnaptól csütörtökig éjszakánként 35 perccel később, hétfőtől péntekig pedig 0:05-kor indul, hogy Kőbánya-Kispest állomáson csatlakozást biztosítson az utolsó, új üzemidő szerinti M3-as metrójárathoz.

Július 5-től Székesfehérvár és Balatonfüred felé is igazodnak a metró üzemidejéhez. A Déliből szombat, vasárnap és ünnepnapi közlekedési rend szerinti napokon 1:40-kor induló, Balatonfüredig közlekedő Bagolyvonat a teljes útvonalán 20 perccel korábban közlekedik.

A Rákosrendezőn végzett komplex felújítás után, július 28-tól az esztergomi és a veresegyházi vonalakon is bővítik az éjszaki közlekedést – ígéri a MÁV –, javítják a csatlakozásokat a hétvégi esti, éjszakai programokon résztvevők hazajutásának segítése érdekében.