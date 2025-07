Megkezdődtek a hatósági kivizsgálások a CATL-lel szemben az elbocsátások miatt

„A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzést és munkaerőpiaci felülvizsgálatot indított a CATL Hungary Kft.-nél a közelmúltban történt elbocsátások miatt” – írja a Telex a szervezet tájékoztatására hivatkozva. A lapnak néhány volt dolgozó elmondta, hogy a kormányhivataltól már a hét elején kimentek a céghez Debrecenbe, valaki azt is állította, hogy a látogatás alatt is zajlottak a kirúgások. Ez valószínűleg azért lehetett, mert sokan csak hétfő reggel mentek be átvenni a felmondásukat a csütörtöki elbocsátás után.

Szombaton ugyancsak a Telex arról értesült, hogy a CATL leállította a magyar dolgozók kirúgását. Ennek az előzménye, hogy korábban elterjedt a cégen belül, hogy a kínai vezetés július 15-ig a magyar dolgozók nagy részét ki akarja rúgni, de ezt a tervet a lap forrásai szerint most elvetették. A források elbeszélései alapján több különböző magyarázat sejlik fel a döntés mögött. Nem tudni pontosan, hogy hány embert rúghattak ki a cégtől, a Telexnek nyilatkozó érintettek 50-200 munkavállalóról beszélnek, a cég vezetése a pontos számokról egyelőre hallgat.

A kínai vállalat korábbi közleményében akkor mindössze annyit írt, hogy továbbra is elkötelezett a hazai munkaerő foglalkoztatása mellett, és „mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legtöbb magyar munkavállalóval valósítsa meg” – írták.

Egy érintett szerint a CATL leépítései miatti botrány kirobbanása után kormányzati szintről szóltak rá a cégre, hogy ilyet nem lehet csinálni. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezért korábban bejelentette, hogy munkaügyi ellenőrzéseket hajtanak végre.

Telex: Tucatszámra küldik el a dolgozókat a debreceni CATL-től A portál forrásai szerint kínaiak érkeznek a helyükre.

Nyitókép: Reviczky Zsolt