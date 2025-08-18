Ma még biztosan nem tudja használni az MVM Nextet és az online ügyfélszolgálatot sem

Továbbra sem használható az MVM Next applikáció, így még mindig nincs lehetőség a mérőállások feltöltésére, illetve a számlák befizetésére, emellett az online ügyfélszolgálatot sem lehet igénybe venni. A cég múlt hét kedden előre jelezte, hogy két napra teljesen leáll az MVM online ügyfélszolgálata és a mobilappja, ám a tervezett karbantartás ezidáig sem ért véget.

Az alkalmazást megnyitva a következő üzenet fogadja a látogatókat:

MVM Next

Az MVM For You Facebook-oldalon azt írják,

a tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe a hétvégén megkezdett karbantartási munkálatok, amelyeket online rendszereink fejlesztése és új funkciók bevezetése érdekében végzünk. Ügyfeleink adatbiztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért a mai napon az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető. Természetesen személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy telefonon jelenleg is állunk az ügyfelek rendelkezésére. Köszönjük ügyfeleink megértését és türelmét, hamarosan jövünk az új funkciókkal, amelyekkel még gördülékenyebb lesz az online ügyintézés.

Arról, hogy mikortól lesz újra elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobilalkalmazás, nem írnak, de még az ügyben érdeklődő 24.hu-t sem tájékoztatták róla.