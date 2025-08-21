Megszüntették Gattyán György egyik legrégebbi cégét

Megszűnt a DoclerWeb Informatikai Kft., Gattyán György egyik régi cége – vette észre az Mfor az Opten adatbázisában. A cég végelszámolása tavaly december 31-én kezdődött meg, májusban lezárták azt, július 3-i dátummal pedig törölték a vállalatot.

A DoclerWeb 2008-ban vált ki a Jasmin Media Groupból, utána néhány éven át Gattyán cégbirodalmának egyik fontos része volt. A 2010-es évtized elején 4 milliárd forint fölötti éves árbevételeket is szerzett. Később már nem ment ennyire jól: 2020-ban végrehajtást indított ellene a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 2,2 milliárd forintos adóhiány miatt. A NAV listáján 2022 végéig szerepelt a cég.

A Docler Holding azt írta az Mfornak: „A DoclerWeb egy több éve (mintegy 10 éve) a gyakorlatban nem működő cége a vállalatcsoportnak. A cégcsoportot korábban érintő NAV-eljárások miatt a DoclerWeb Kft.-t nem lehetett megszüntetni, de abban érdemi munka nem volt. Most, hogy a feltételek adottak lettek, a cég bezárása, megszüntetése mellett döntöttünk”.

A Docler-Byborg két hete tette közzé, hogy kétszáz embert küld el, és mesterséges intelligenciával váltja ki a munkájukat. Most azt tették ehhez hozzá, hogy a DoclerWebben már nem voltak alkalmazottak, így a törlés a reorganizációnak nem része.