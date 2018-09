Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e73178f-4996-4f01-a4a5-82a7feba542f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állami milliárdokkal kistafírozva szerzi meg Mészáros Lőrinc a tokaji borvidéket.","shortLead":"Állami milliárdokkal kistafírozva szerzi meg Mészáros Lőrinc a tokaji borvidéket.","id":"20180926_Itt_van_a_NER_uj_bora_Meszaros_Lorinc_tokaji_furmanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e73178f-4996-4f01-a4a5-82a7feba542f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99386212-5b5c-4cf6-9e0c-24936553e959","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Itt_van_a_NER_uj_bora_Meszaros_Lorinc_tokaji_furmanya","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:40","title":"Itt van a NER új bora, Mészáros Lőrinc tokaji furmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b15aad0-02c0-4f73-acf6-b5e4ff8e0429","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tágra nyílt a boltos bérolló. A kistelepülések boltosai megint rosszul járnak, nekik nehezebb váltani is.","shortLead":"Tágra nyílt a boltos bérolló. A kistelepülések boltosai megint rosszul járnak, nekik nehezebb váltani is.","id":"20180927_Lesz_felhaborodas_ketszeresere_nyilt_a_berollo_a_kis_es_nagybolti_dolgozok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b15aad0-02c0-4f73-acf6-b5e4ff8e0429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35eb9f30-b696-4937-9b85-0f6e6cf07100","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180927_Lesz_felhaborodas_ketszeresere_nyilt_a_berollo_a_kis_es_nagybolti_dolgozok_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:19","title":"Lesz felháborodás: kétszeresére nyílt a bérolló a kis- és nagybolti dolgozók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fegyelmi eljárás indul Szél Bernadett ellen az LMP-ben – tudta meg a Zoom.hu. Az Index úgy tudja, etikai eljárásról van szó.","shortLead":"Újabb fegyelmi eljárás indul Szél Bernadett ellen az LMP-ben – tudta meg a Zoom.hu. Az Index úgy tudja, etikai...","id":"20180927_szel_bernadett_belso_vizsgalat_sallai_robert_benedek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df4bf6-7d56-4ccd-bf58-7bd0a876dd2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_szel_bernadett_belso_vizsgalat_sallai_robert_benedek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 05:43","title":"Nem zárta ki Szél Bernadett, hogy otthagyja az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Randolph L. Braham a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levelet, amelyben megköszönte, hogy a szervezet nem asszisztál a szerinte történelemhamisító múzeum megnyitásához.","shortLead":"A Randolph L. Braham a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levelet, amelyben megköszönte, hogy a szervezet nem asszisztál...","id":"20180926_holokausztkutato_randolph_l_braham_sorsok_haza_mazsihisz_heisler_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf2002e-6fd9-4595-8277-3419836b92f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_holokausztkutato_randolph_l_braham_sorsok_haza_mazsihisz_heisler_andras","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:31","title":"A magyar holokauszt leghíresebb kutatója is felemelte szavát Schmidt Máriáék terve ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerda esti M1 aktuálisnak adott interjújában azt mondta, most fog eldőlni Európa jövője a migráció tekintetében, de ehhez az kell, hogy \"újra a normalitás talajára helyezkedjen az EU döntéshozóinak többsége\", a Sargentini-jelentést pedig az unió kampánya részének nevezte.","shortLead":"Kövér László szerda esti M1 aktuálisnak adott interjújában azt mondta, most fog eldőlni Európa jövője a migráció...","id":"20180927_Kover_Remelem_hogy_visszaszorul_az_aberraltnak_nevezheto_baloldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f993aa-9900-4a1d-b2d3-9edbeb532323","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kover_Remelem_hogy_visszaszorul_az_aberraltnak_nevezheto_baloldal","timestamp":"2018. szeptember. 27. 07:34","title":"Kövér: \"Remélem, hogy visszaszorul az aberráltnak nevezhető baloldal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező és stábja a film címét vetítette fel a számukra legfontosabb budapesti helyszínekre ízelítőként.","shortLead":"A rendező és stábja a film címét vetítette fel a számukra legfontosabb budapesti helyszínekre ízelítőként.","id":"20180926_Reisz_Gabor_Rossz_versek_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435ce408-e7a6-434b-bc3c-39f00f78657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a42bd25-edbe-4ddb-9cc8-d695cef24eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Reisz_Gabor_Rossz_versek_film","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:03","title":"December végén jön Reisz Gábor új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00219e37-4754-4e09-a450-1a47bfa9f0de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el.","shortLead":"Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el.","id":"20180926_Hetvegen_kezdodik_a_rokak_veszettseg_elleni_vakcinazasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00219e37-4754-4e09-a450-1a47bfa9f0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7d1de7-ce4b-4312-9146-582e996e3c92","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Hetvegen_kezdodik_a_rokak_veszettseg_elleni_vakcinazasa","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:32","title":"Hétvégén kezdődik a rókák veszettség elleni vakcinázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és kérdezhessék Gulyás Gergelyt.","shortLead":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és...","id":"20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a8cb77-5c1d-4706-ba45-f63794063eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:58","title":"Többszöri kérésre sem engedték be a Magyar Hang újságíróit a kormányinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]