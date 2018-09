Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 16-án mutatkozik be Londonban egy olyan Huawei-csúcstelefon, amelyik a gyártó reményei szerint feladhatja a leckét az idei iPhone-oknak.","shortLead":"Október 16-án mutatkozik be Londonban egy olyan Huawei-csúcstelefon, amelyik a gyártó reményei szerint feladhatja...","id":"20180927_huawei_mate_20_pro_fotok_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685fb105-d63e-4bfc-88aa-6df4903fdd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_huawei_mate_20_pro_fotok_specifikacio","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:03","title":"Kiszivárgott: valódi fotókon látható, milyen lesz a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d44536e-6c85-41e9-ba1f-fec66ad31a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére mindez még a felszállás előtt történt.","shortLead":"Szerencsére mindez még a felszállás előtt történt.","id":"20180926_Leszallitottak_egy_repulorol_egy_utast_aki_a_pilotafulkeben_akarta_feltolteni_a_telefonjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d44536e-6c85-41e9-ba1f-fec66ad31a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e572f2-a388-4556-8787-df501253fc13","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Leszallitottak_egy_repulorol_egy_utast_aki_a_pilotafulkeben_akarta_feltolteni_a_telefonjat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:24","title":"Leszállítottak egy repülőről egy utast, aki a pilótafülkében akarta feltölteni a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","shortLead":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","id":"20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad43b47-10e1-4d46-ac91-c36bd3d57162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Elkészült a világ legdrágább cipője, 4,7 milliárd forintért ön is megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4217235-1649-4a86-bef4-c3187c29900c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előterjesztésről holnap szavaz a közgyűlés.","shortLead":"Az előterjesztésről holnap szavaz a közgyűlés.","id":"20180926_15_millio_forintot_er_a_debreceni_repter_az_onkormanyzat_megis_5_milliot_adna_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4217235-1649-4a86-bef4-c3187c29900c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0889f54b-c3a3-4401-adb3-e16feb7d6618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_15_millio_forintot_er_a_debreceni_repter_az_onkormanyzat_megis_5_milliot_adna_erte","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:58","title":"1,5 millió forintot ér a debreceni reptér üzemeltetése, az önkormányzat mégis 5 milliót adna érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eccef8-90da-4097-8132-e53bffb8e5cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ez volt az első eset, hogy ilyesmivel próbálkozik a 17 éves fiatal, de korábban nem sikerült, akkor inkább készpénzt lopott el a házból.","shortLead":"Nem ez volt az első eset, hogy ilyesmivel próbálkozik a 17 éves fiatal, de korábban nem sikerült, akkor inkább...","id":"20180927_Benne_hagyta_a_kulcsot_az_autoban_ellopta_az_udvarrol_a_fiatalkoru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56eccef8-90da-4097-8132-e53bffb8e5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71df2c3-2223-4fa7-b28a-9b33a75ef27b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_Benne_hagyta_a_kulcsot_az_autoban_ellopta_az_udvarrol_a_fiatalkoru","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:02","title":"Benne hagyta a kulcsot az autóban, ellopta az udvarról a fiatalkorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0287ad-fda3-4deb-a6c8-367710458094","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nem akarta, hogy a találkozó ütközzön Brett Kavanaugh meghallgatásával.","shortLead":"Az elnök nem akarta, hogy a találkozó ütközzön Brett Kavanaugh meghallgatásával.","id":"20180927_Elhalasztottak_Trump_es_tavozo_igazsagugyminiszterhelyettes_talalkozojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c0287ad-fda3-4deb-a6c8-367710458094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7295bc1-764e-402c-8d65-a17ce1c686ed","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Elhalasztottak_Trump_es_tavozo_igazsagugyminiszterhelyettes_talalkozojat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 20:10","title":"Elhalasztották Trump és a távozó igazságügyminiszter-helyettes találkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Majka_a_legjobb_befektetesenek_tekintette_Curtist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9822fa-1043-4e1c-9655-8186c9f98437","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Majka_a_legjobb_befektetesenek_tekintette_Curtist","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:03","title":"Majka a legjobb befektetésének tekintette Curtist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok múlik az őszi bértárgyalásokon.","shortLead":"Sok múlik az őszi bértárgyalásokon.","id":"20180927_Brutto_220_ezer_forint_alatt_nem_lesznek_eladok_a_boltokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab2dae-ecb7-4778-987e-1c28af180b34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Brutto_220_ezer_forint_alatt_nem_lesznek_eladok_a_boltokban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:42","title":"Bruttó 220 ezer forint alatt nem lesznek eladók a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]