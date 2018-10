A TOTO saját lemezeinek eladásai meghaladják a 40 millió példányt. Továbbá egyike azon kevés 70-es évekbeli zenekaroknak, amelyek a változó tendenciákat és stílusokat be tudták építeni a munkásságukba, így élvezhetik a többgenerációs rajongótábor folyamatos támogatását.

A zenekar tagjai szólóban is több mint 5 ezer albumon hallhatók, amelyek összesen közel félmilliárd példányban keltek el, és több mint 200 Grammy-jelölést gyűjtöttek be.

A TOTO egyfajta reneszánszát éli, vadonatúj válogatás lemeze, a 40 Trips Around The Sun márciusi megjelenésekor tucatnyi országban debütált a slágerlisták élvonalában. Nemrégiben jelentette be egy különleges gyűjtemény, az All In novemberi megjelenését.

40 Trips Around The Sun elnevezésű turnéjuk már megkezdődött, Európában és Észak-Amerikában volt eddig látható, és produkált telt házas előadásokat, többek között az amszterdami Ziggo Dome-ban, a londoni Royal Albert Hallban, illetve a Ryman Auditoriumban Nashville-ben.

Ez a turné a banda leghosszabb koncertkörútja évek óta, amelyet most kiterjesztenek 2019-re, és az egész világra. Budapestre június 27-én érkeznek.