[{"available":true,"c_guid":"fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának első fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság...","id":"20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7581345-54cd-4dff-ad1a-b81f53653ce7","keywords":null,"link":"/sport/20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 24. 22:17","title":"Jól sült el a kapitánycsere, nyertek a férfi kézilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc44410-0703-4c0a-a46e-85a63c674cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Követi a – számára – jól bevált receptet a Xiaomi: újabb bivalyerős gamer telefont indít elérhető áron.","shortLead":"Követi a – számára – jól bevált receptet a Xiaomi: újabb bivalyerős gamer telefont indít elérhető áron.","id":"20181025_xiaomi_black_shark_helo_gamer_telefon_10gb_ram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fc44410-0703-4c0a-a46e-85a63c674cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c2dd9-f465-4ba5-82f7-813a775a39b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_xiaomi_black_shark_helo_gamer_telefon_10gb_ram","timestamp":"2018. október. 25. 19:03","title":"Jön a bivalyerős androidos telefon utódja, 10 GB RAM is lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ee3407-7803-48bb-9030-cfbcc47c4b95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az igen komoly terepjáró képességekkel megáldott orosz járművet nem pont keresztben menésre találták ki. De adott esetben arra is alkalmas.","shortLead":"Ezt az igen komoly terepjáró képességekkel megáldott orosz járművet nem pont keresztben menésre találták ki. De adott...","id":"20181025_ki_mondta_hogy_egy_hatkerekuvel_ne_lehetne_driftelni_video_orosz_szovjet_ural","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ee3407-7803-48bb-9030-cfbcc47c4b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f254dd88-db48-49b8-b27c-7685a45b1bee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_ki_mondta_hogy_egy_hatkerekuvel_ne_lehetne_driftelni_video_orosz_szovjet_ural","timestamp":"2018. október. 25. 13:21","title":"Ki mondta, hogy egy hatkerekűvel ne lehetne driftelni? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta a telefonjait a jobb eredmények érdekében.","shortLead":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta...","id":"20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1bffb-a654-4a68-aed8-57f7041a90c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","timestamp":"2018. október. 24. 17:03","title":"Kínos: csalt az Oppo (is) a benchmarkoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kötelező oltások terén Olaszországot 2014-ben még példaképként állította a világ elé az Egészségügyi Világszervezet (WHO), ám a kormányt alkotó populista pártok már a választási kampányban megígérték, hogy enyhíteni fognak az oltási szigoron. Mindezt annak ellenére tették, hogy tavaly és idén mintegy nyolcezer kanyarós fertőzést regisztráltak az országban – a korábbi évek többszörösét –, és tízen életüket vesztették a komplikációk következtében.","shortLead":"A kötelező oltások terén Olaszországot 2014-ben még példaképként állította a világ elé az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20181025_Oltasellenesseg_Olaszorszag_kotelezo_oltasok_kanyaro_mumpsz_rubeola_autizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9c7b5d-713e-422e-8e68-e44202ccd137","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Oltasellenesseg_Olaszorszag_kotelezo_oltasok_kanyaro_mumpsz_rubeola_autizmus","timestamp":"2018. október. 25. 16:43","title":"Most már az oltásellenesség a legveszélyesebb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c50039d-f23f-4129-ba14-7aa494f2cb73","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Lencsevégre kaptuk a hazai gépjárműpark egyik legizgalmasabb példányát, egy rikítósárga Ferrari F12tdf-et. Mutatjuk a 780 lóerős autót, amiből csak 799 darab készült.","shortLead":"Lencsevégre kaptuk a hazai gépjárműpark egyik legizgalmasabb példányát, egy rikítósárga Ferrari F12tdf-et. Mutatjuk...","id":"20181024_a_sarga_az_irigyseg_es_ennek_a_ritka_magyar_ferrarinak_a_szine_f12tdf_josh_cartu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c50039d-f23f-4129-ba14-7aa494f2cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532d56e5-5f66-4cc9-ba6c-8e2511156aa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_a_sarga_az_irigyseg_es_ennek_a_ritka_magyar_ferrarinak_a_szine_f12tdf_josh_cartu","timestamp":"2018. október. 24. 13:21","title":"A sárga az irigység és ennek a ritka magyar Ferrarinak a színe - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is érti, miért kellene ezzel foglalkoznia a kormánynak.","shortLead":"Nem is érti, miért kellene ezzel foglalkoznia a kormánynak.","id":"20181025_Paratlan_mereteket_olt_Gulyas_cinizmusa_CEUugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452995a7-de66-43f0-aa40-369b7cd0b6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Paratlan_mereteket_olt_Gulyas_cinizmusa_CEUugyben","timestamp":"2018. október. 25. 12:37","title":"Az egekbe csap Gulyás cinizmusa CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1057b717-0ea3-4d56-baed-353dae23ec58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök azt mondta, országa kénytelen lesz célba venni azokat az európai államokat, amelyek amerikai közepes és rövid hatótávolságú rakétákat fogadnak be azután, hogy az Egyesült Államok felmondja e fegyverkategória megsemmisítéséről megkötött, úgynevezett INF-egyezményt.","shortLead":"Az orosz elnök azt mondta, országa kénytelen lesz célba venni azokat az európai államokat, amelyek amerikai közepes és...","id":"20181024_vlagyimir_putyin_oroszorszag_amerikai_raketak_europai_orszagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1057b717-0ea3-4d56-baed-353dae23ec58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020fc073-0bae-4f6f-93c7-aa45ffe8e720","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_vlagyimir_putyin_oroszorszag_amerikai_raketak_europai_orszagok","timestamp":"2018. október. 24. 21:44","title":"Putyin megfenyegette az amerikai rakétákat befogadó európai országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]