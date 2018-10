Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába a macskáját.","shortLead":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába...","id":"20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155b7dc-5bf7-4792-9587-5c09463a55e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","timestamp":"2018. október. 29. 19:50","title":"Vajna Tímea beolvasott Hadházy Ákoséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f9bf45-a32d-447e-9c69-d917cb26d6d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Felülmúlta az elemzői várakozásokat a Richter által kifejlesztett cariprazine értékesítése.","shortLead":"Felülmúlta az elemzői várakozásokat a Richter által kifejlesztett cariprazine értékesítése.","id":"20181030_Itthon_300_forint_a_Richter_csodagyogyszere_mely_az_USAbol_tobbmilliardos_bevetelt_hozott_ossze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f9bf45-a32d-447e-9c69-d917cb26d6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcffb2e-85ad-4f95-8552-67911c47f1a3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Itthon_300_forint_a_Richter_csodagyogyszere_mely_az_USAbol_tobbmilliardos_bevetelt_hozott_ossze","timestamp":"2018. október. 30. 14:01","title":"Itthon 300 forint a Richter csodagyógyszere, mely az USA-ból többmilliárdos bevételt hozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05a5dee-b590-4394-b14f-d0836ae5017a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss jelentése a gazdagok világáról.","shortLead":"Ezt énekelte Leonard Cohen Everybody Knows (Mindenki tudja) című dalában, és ezt igazolja két svájci bank friss...","id":"20181030_Lehet_hoborogni_de_igaz_A_szegeny_szegeny_marad_a_gazdag_tovabb_gazdagodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e05a5dee-b590-4394-b14f-d0836ae5017a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0169f8b5-98ee-44c0-bac7-6f4fed72182c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Lehet_hoborogni_de_igaz_A_szegeny_szegeny_marad_a_gazdag_tovabb_gazdagodik","timestamp":"2018. október. 30. 11:13","title":"Lehet hőbörögni, de igaz: A szegény szegény marad, a gazdag tovább gazdagodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját, a csizmahajítást.","shortLead":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját...","id":"20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042f96c7-4951-492c-8d98-7fcebd33192a","keywords":null,"link":"/elet/20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","timestamp":"2018. október. 30. 15:12","title":"Meghan Markle és férje kipróbálta a világ (valószínűleg) legviccesebb sportját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este, az Operettszínház Luxemburg grófja című előadása közben lett rosszul a színész, a két felvonás közötti szünetben jött érte a mentő, kórházba szállították. ","shortLead":"Vasárnap este, az Operettszínház Luxemburg grófja című előadása közben lett rosszul a színész, a két felvonás közötti...","id":"20181030_Eloadas_kozben_lett_rosszul_Kalloy_Molnar_Peter_mentot_kellett_hivni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981d1d7f-8381-4750-8dc9-5395fac12072","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Eloadas_kozben_lett_rosszul_Kalloy_Molnar_Peter_mentot_kellett_hivni","timestamp":"2018. október. 30. 08:53","title":"Előadás közben lett rosszul Kálloy Molnár Péter, mentőt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Még szeptemberben balhé volt a Vidi felcsúti meccse után, de az akkori vizsgálat után egyik csapat sem kapott büntetést. Aztán a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke megfellebbezte a döntést.","shortLead":"Még szeptemberben balhé volt a Vidi felcsúti meccse után, de az akkori vizsgálat után egyik csapat sem kapott...","id":"20181031_csanyi_sandor_fegyelmi_testulet_puskas_akademia_vidi_balhe_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7ebcca-2603-4ee0-b5eb-0878e7e1970d","keywords":null,"link":"/sport/20181031_csanyi_sandor_fegyelmi_testulet_puskas_akademia_vidi_balhe_buntetes","timestamp":"2018. október. 31. 05:48","title":"Csányi fellebbezett, megbüntették a Vidit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27f40c5-9978-4844-b964-99e1459372a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ebek megtaníthatók arra, hogy kiszagolják a maláriával fertőzött embereket egy tanulmány szerint. ","shortLead":"Az ebek megtaníthatók arra, hogy kiszagolják a maláriával fertőzött embereket egy tanulmány szerint. ","id":"20181029_malaria_betegseg_korokozo_kutyak_szaglas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27f40c5-9978-4844-b964-99e1459372a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bdcedd-966c-49b2-b263-1c1bcc94e627","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_malaria_betegseg_korokozo_kutyak_szaglas","timestamp":"2018. október. 29. 22:07","title":"Kiszagolják a kutyák a világ egyik leghalálosabb betegségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York Állam Oktatási Hivatala ezt nem így gondolja. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York...","id":"20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ce55-a155-44b0-8e6a-cf81c87e16aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","timestamp":"2018. október. 30. 18:12","title":"New York Állam Oktatási Hivatalára hivatkozva cáfolja a CEU a Magyar Időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]