Triplázott a Rossz versek Torinóban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást kifizetni; szinte biztos, hogy nem lesz karácsonykor Erzsébet-utalvány; nem sok jót várnak a rokkantak az ellátásaikról szóló törvény újragondolásától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást...","id":"20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fce44-ac75-45f7-ac8f-0dbbabaf8f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","timestamp":"2018. december. 02. 10:00","title":"És akkor hirtelen eltüntettek kétmillió szegényt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b629b831-d0d6-4e9e-845e-d1990a2c5650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hírnév és emberi méltóság megsértése miatt indított pert Terry Black és mások ellen a Jobbik egykori elnöke. A pert első fokon Vona Gábor nyerte.","shortLead":"Jó hírnév és emberi méltóság megsértése miatt indított pert Terry Black és mások ellen a Jobbik egykori elnöke. A pert...","id":"20181130_Milliokat_kaphat_Vona_mert_Terry_Blackek_valotlansagokat_terjesztettek_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b629b831-d0d6-4e9e-845e-d1990a2c5650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a32525-3dfb-46e9-964c-4a7232d306b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Milliokat_kaphat_Vona_mert_Terry_Blackek_valotlansagokat_terjesztettek_rola","timestamp":"2018. november. 30. 16:02","title":"Milliókat kaphat Vona, mert Terry Blackék valótlanságokat terjesztettek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények a kényelmes és zavartalan közös gondolkodásra, kreatív együttműködésre. De hogyan hozhatunk létre olyan tereket, amelyekben mindenki jól érzi magát, hatékonyan támogatják a mindennapi munkavégzést és kommunikációt, emellett pedig költséghatékony megoldást jelentenek a cég számára?","shortLead":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg...","id":"20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912aa0f5-9c51-41ce-bed8-dfb9f12147ca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","timestamp":"2018. december. 01. 07:30","title":"Minden tárgyaló foglalt? Akkor ezt olvassa el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártivá silányított, egykor nagynevű Figyelő címlapon megy neki a Mazsihisznek és Heisler Andrásnak az Együttélés Háza miatt.","shortLead":"A kormánypártivá silányított, egykor nagynevű Figyelő címlapon megy neki a Mazsihisznek és Heisler Andrásnak...","id":"20181130_Az_izraeli_nagykovet_megdobbent_a_Figyelo_cimlapjan_es_aggodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6edc1aa-c795-4c6c-88ab-f59128c1dd6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Az_izraeli_nagykovet_megdobbent_a_Figyelo_cimlapjan_es_aggodik","timestamp":"2018. november. 30. 12:44","title":"Az izraeli nagykövet megdöbbent a Figyelő címlapján és aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517","c_author":"Kanicsár Ádám András","category":"elet","description":"Ismét kevesebben járnak szűrésre, egyre több a női fertőzött, nincs állami támogatás, tévhitek viszont annál inkább. Takács Sándorral, az idén 30 éves Anonim AIDS Tanácsadó Szervezet koordinátorával a szervezet történelméről, a magyar HIV-helyzetről és a sürgető problémákról beszéltünk.","shortLead":"Ismét kevesebben járnak szűrésre, egyre több a női fertőzött, nincs állami támogatás, tévhitek viszont annál inkább...","id":"20181201_Homalyos_magyar_HIVhelyzet_sok_a_tevhit_es_keves_segitseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0929ed0b-546e-4e6d-8eaf-d40840b31961","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Homalyos_magyar_HIVhelyzet_sok_a_tevhit_es_keves_segitseg","timestamp":"2018. december. 01. 20:30","title":"Homályos magyar HIV-helyzet: sok a tévhit és kevés segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfba042-0c29-4874-9442-c61090ca3977","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több magyar településen is romlott a levegő minősége.","shortLead":"Több magyar településen is romlott a levegő minősége.","id":"20181202_Itt_a_fagy_egyre_rosszabb_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddfba042-0c29-4874-9442-c61090ca3977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d3e3-effc-498b-bee2-ea766666ffa3","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Itt_a_fagy_egyre_rosszabb_a_levego","timestamp":"2018. december. 02. 10:17","title":"Itt a fagy, egyre rosszabb a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel kormányunk a Gazprommal, ugyanakkor kikötnék, hogy ne kelljen, ha egy nem állami, hanem magáncég üzletel velük.","shortLead":"Egy törvénymódosítással ugyan engednénk annak az európai akaratnak, hogy be kelljen számolni arról, hogy mit üzletel...","id":"20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfef8044-fde5-4a99-8f07-e1f3a44d8da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_Felhagyna_a_kormany_a_strategiai_gaztarozot_potencialis_orosz_gazuzletek_kedveert","timestamp":"2018. november. 30. 18:33","title":"Megkönnyítené a kormány a Gazprommal üzletelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti...","id":"20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e42c099-aa4b-463f-8d00-232eb0882210","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","timestamp":"2018. december. 01. 16:45","title":"Csunderlik a Fülkében: Az erős vezetők kultuszát építi a NER emlékezetpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]