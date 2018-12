Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","shortLead":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","id":"20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc702b6-1263-4ae2-b63b-b968daf454fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","timestamp":"2018. december. 21. 15:19","title":"Az áruházak azt ígérik, tényleg olcsóbb lesz a tej az áfacsökkentéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc3065e-3712-42ea-89f1-f89929e51a5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyártó videóval bizonyítja, miért.","shortLead":"A gyártó videóval bizonyítja, miért.","id":"20181221_Eldolt_hivatalosan_is_karacsonyi_filmme_nyilvanitottak_a_Die_Hardot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc3065e-3712-42ea-89f1-f89929e51a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83719f2b-f52a-4763-8222-3ffe4c116622","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Eldolt_hivatalosan_is_karacsonyi_filmme_nyilvanitottak_a_Die_Hardot","timestamp":"2018. december. 21. 11:41","title":"Eldőlt: hivatalosan is karácsonyi filmmé nyilvánították a Die Hardot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","shortLead":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","id":"20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771682-8fa6-4b55-ab82-42ac856bc480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","timestamp":"2018. december. 21. 18:36","title":"Itt a jótékonysági ranglista: a magyarok alig adakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi két nőt is követett, majd szexuálisan bántalmazni akarta őket. ","shortLead":"A férfi két nőt is követett, majd szexuálisan bántalmazni akarta őket. ","id":"20181221_Lepcsohazban_tamadott_meg_ket_not_is_egy_31_eves_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a473657-4616-4d8a-8797-6f16d40e1a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Lepcsohazban_tamadott_meg_ket_not_is_egy_31_eves_ferfi","timestamp":"2018. december. 21. 14:48","title":"Lépcsőházban támadott meg két nőt is egy 31 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1261c338-a887-4ded-9731-ab92b091e40a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos márka európai GLE termékkínálatában első körben három dízel- és egy benzinmotor érhető el. És már magyar árai is vannak a típusnak.","shortLead":"A csillagos márka európai GLE termékkínálatában első körben három dízel- és egy benzinmotor érhető el. És már magyar...","id":"20181221_dehogy_halott_a_dizel_harom_gazolajos_motor_az_uj_mercedes_gle_divatterepjaroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1261c338-a887-4ded-9731-ab92b091e40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c931d75b-4e5c-4bfd-9200-410e0b30ac35","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_dehogy_halott_a_dizel_harom_gazolajos_motor_az_uj_mercedes_gle_divatterepjaroban","timestamp":"2018. december. 21. 11:21","title":"Dehogy halott a dízel: három gázolajos motor az új Mercedes divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e1d04-8ccb-4fb7-ba21-9703ed027f41","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Nem kell érte a fenyőárusokhoz rohanni. Annál inkább valamelyik szuperbe vagy piacra, hiszen legtöbbünkre még úgyis vár egy utolsó bevásárlás.



","shortLead":"Nem kell érte a fenyőárusokhoz rohanni. Annál inkább valamelyik szuperbe vagy piacra, hiszen legtöbbünkre még úgyis vár...","id":"20181221_Fenyofa_a_tanyeron__recept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460e1d04-8ccb-4fb7-ba21-9703ed027f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1559c2e8-8945-4df5-aa8f-6ebc720823d8","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Fenyofa_a_tanyeron__recept","timestamp":"2018. december. 21. 17:57","title":"Fenyőfa a tányéron – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec275cf-7ef3-48db-b17f-4ee6d1f5555b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi hetek megmozdulásaihoz képest már jóval kevesebben, valamivel több mint 23 ezren veszek részt a franciaországi sárgamellényes tüntetéseken, de a hangulat néhol ismét feszült - közölték a hatóságok szombat délután.","shortLead":"Az utóbbi hetek megmozdulásaihoz képest már jóval kevesebben, valamivel több mint 23 ezren veszek részt...","id":"20181222_Orizetben_a_francia_sargamellenyesek_egyik_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec275cf-7ef3-48db-b17f-4ee6d1f5555b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c76144-46f3-4746-bceb-0ac14ff00942","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Orizetben_a_francia_sargamellenyesek_egyik_vezetoje","timestamp":"2018. december. 22. 20:23","title":"Őrizetben a francia sárgamellényesek egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfelejtett szólni, hogy csaknem 200 ezer euró készpénz van nála, aztán amikor lebukott, pénzt ajánlott fel, hogy ne kerüljön bajba.","shortLead":"Elfelejtett szólni, hogy csaknem 200 ezer euró készpénz van nála, aztán amikor lebukott, pénzt ajánlott fel, hogy ne...","id":"20181221_Penzugyoroket_akart_megvesztegetni_egy_vietnami_ferfi_Ferihegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb588f4-97b2-4973-b91a-329ce745387c","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Penzugyoroket_akart_megvesztegetni_egy_vietnami_ferfi_Ferihegyen","timestamp":"2018. december. 21. 10:03","title":"Pénzügyőröket akart megvesztegetni egy vietnami férfi Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]