Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont: február 20.","shortLead":"Végre hivatalosan is tudni, mikor villantja meg a Samsung Galaxy-szériájú mobiljának legújabb darabját. Az időpont...","id":"20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fef724e-9f19-48e2-a0b0-c57eb4f9c0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_samsung_unpacked_2019_san_francisco_galaxy_s10_bemutato_datuma","timestamp":"2019. január. 10. 17:33","title":"Hivatalos: megvan, mikor jön a Samsung új csúcsmobilja, a Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f267cff-fc74-4581-9d89-10f73552a1bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk – ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik.","shortLead":"Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk – ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség...","id":"20190110_elhizas_agykutatas_agykapacitas_zsir_testtomegindex_szurkeallomany_idegsejtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f267cff-fc74-4581-9d89-10f73552a1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd89a8f3-6358-4b38-9128-2aff8eb63d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_elhizas_agykutatas_agykapacitas_zsir_testtomegindex_szurkeallomany_idegsejtek","timestamp":"2019. január. 10. 14:33","title":"A tudósok szerint az elhízott embereknek kisebb az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavasszal már szeretne színpadra lépni.","shortLead":"Tavasszal már szeretne színpadra lépni.","id":"20190111_Negy_muteten_es_csaladi_tragedian_van_tul_Cserhalmi_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b5a29-974f-4a35-8224-ffd451c8745f","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Negy_muteten_es_csaladi_tragedian_van_tul_Cserhalmi_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 11. 10:22","title":"Négy műtéten és családi tragédián van túl Cserhalmi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alkoholproblémák esetén rosszul is elsülhet a száraz január. Mindenki másnak érdemes belevágni.","shortLead":"Alkoholproblémák esetén rosszul is elsülhet a száraz január. Mindenki másnak érdemes belevágni.","id":"20190111_Kiderulhet_hogy_ki_vagy_mi_vagyok_alkohol_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d551c44-b6c6-409f-a52e-02cd0df42955","keywords":null,"link":"/elet/20190111_Kiderulhet_hogy_ki_vagy_mi_vagyok_alkohol_nelkul","timestamp":"2019. január. 11. 10:21","title":"„Kiderülhet, hogy ki vagyok alkohol nélkül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb, határozott tartalmú szabadságvesztést kérnek.","shortLead":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb...","id":"20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f22b51-97cf-468a-89ab-6b8a4ddf7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","timestamp":"2019. január. 09. 15:35","title":"Életfogytiglant kér az ügyészség a halálkamion-ügy több vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt levélben fogalmazta meg az idei és az elkövetkező évek stratégiáját a Huawei vezérigazgatója, Richard Yu.","shortLead":"Nyílt levélben fogalmazta meg az idei és az elkövetkező évek stratégiáját a Huawei vezérigazgatója, Richard Yu.","id":"20190111_huawei_richard_yu_samsung_apple_mesterseges_intelligencia_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2dd709-2eca-4771-819e-5f307180289c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_huawei_richard_yu_samsung_apple_mesterseges_intelligencia_5g","timestamp":"2019. január. 11. 09:03","title":"Felkötheti a nadrágját az Apple és a Samsung, rákapcsol a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kambodzsában tavaly március óta tilos, hogy bármilyen gesztussal, vagy akár médiaeszközzel megsértsék a király személyét. ","shortLead":"Kambodzsában tavaly március óta tilos, hogy bármilyen gesztussal, vagy akár médiaeszközzel megsértsék a király...","id":"20190109_A_Facebookon_kivanta_az_uralkodo_halalat_3_evre_bebortonoztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c77776-b804-46e5-a792-952ce81f1146","keywords":null,"link":"/elet/20190109_A_Facebookon_kivanta_az_uralkodo_halalat_3_evre_bebortonoztek","timestamp":"2019. január. 09. 18:31","title":"A Facebookon kívánta az uralkodó halálát, 3 évre bebörtönözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f775199-3377-43a8-b8f9-322a7cbcd228","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","shortLead":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","id":"20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f775199-3377-43a8-b8f9-322a7cbcd228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f9e385-feac-476d-a77a-32c0ef91a1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","timestamp":"2019. január. 10. 16:29","title":"Saját atlétikacsapatot alapít a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]