[{"available":true,"c_guid":"1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","shortLead":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","id":"20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c103ce3c-695e-484a-b55c-fe6a0ae5ebc9","keywords":null,"link":"/sport/20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","timestamp":"2019. február. 23. 17:13","title":"Mielőtt Dzsudzsákékkal találkozott volna, lemondta a válogatottságot a szlovák csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7ae929-842e-48e7-826d-18d96bdaec1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlik majd az egyébként egyre kevesebb nézőt vonzó gála, az Akadémia pedig eredetileg úgy tervezte, hogy idén négy kategória díját is reklámszünetben adják át. Két produkció sem úszta meg a Weinstein-ügy utáni korszak botrányait, és megkaphatja első játékfilmes Oscarját a Netflix. Összeszedtünk mindent, amit fontos tudnia a hétfő hajnali Oscar-gáláról.","shortLead":"Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlik majd az egyébként egyre kevesebb nézőt vonzó gála, az Akadémia pedig...","id":"20190224_Ki_mehet_biztosra_az_idei_Oscargalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb7ae929-842e-48e7-826d-18d96bdaec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0265fe-575d-4b67-bab8-a4f0d1c64da5","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_Ki_mehet_biztosra_az_idei_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 24. 15:00","title":"Ki mehet biztosra a botrányokkal induló Oscar-gálán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van példa, hogy egy múzeum fizet a fémkeresőnek.","shortLead":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van...","id":"20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a158e7-88ef-4d50-8368-c9056adcc5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 25. 10:41","title":"Szigorúak a szabályok, de lehet fémkeresőzni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7774e50e-4204-415b-af22-48317ed0fa5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Munkaügyi eljárás vár a Sparra a Magyar Nemzet szerint, mert több dolgozó alapbére nem érte el a garantált bérminimumot. A cég szerint az időbérrel és a teljesítménybérrel együtt már jól kijönnek a számok.","shortLead":"Munkaügyi eljárás vár a Sparra a Magyar Nemzet szerint, mert több dolgozó alapbére nem érte el a garantált...","id":"20190225_Hatosagi_vizsgalattal_fenyegetik_a_Spart_az_alacsony_berek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7774e50e-4204-415b-af22-48317ed0fa5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ac62-2214-4329-9e98-28a9b3fbe17a","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Hatosagi_vizsgalattal_fenyegetik_a_Spart_az_alacsony_berek_miatt","timestamp":"2019. február. 25. 05:58","title":"Hatósági vizsgálattal fenyegetik a Spart az alacsony bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3347049-6931-4eff-9481-bf8fac811c2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lerombolták Pablo Escobar néhai drogbáró egykori otthonát a kolumbiai Medellínben.","shortLead":"Lerombolták Pablo Escobar néhai drogbáró egykori otthonát a kolumbiai Medellínben.","id":"20190223_Igy_semmisult_meg_harom_masodperc_alatt_a_drogbaro_Escobar_otthona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3347049-6931-4eff-9481-bf8fac811c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdf6070-581e-4407-a5a1-4ff2728fa469","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Igy_semmisult_meg_harom_masodperc_alatt_a_drogbaro_Escobar_otthona","timestamp":"2019. február. 23. 23:01","title":"Így semmisült meg három másodperc alatt a drogbáró Escobar otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","shortLead":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","id":"20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e2a5d0-f2b1-4040-9182-4fdbcc081f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 08:58","title":"Orbánék miatt lép ki egy horvát párt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f739e9-9ca7-4692-a41a-765a6431e7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mentségére, külföldi volt, de akkor is, melyik országban van ilyen rendszám? ","shortLead":"Mentségére, külföldi volt, de akkor is, melyik országban van ilyen rendszám? ","id":"20190225_kezmuves_rendszam_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f739e9-9ca7-4692-a41a-765a6431e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeda0c5-fe79-4e26-8253-7f58032661d8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190225_kezmuves_rendszam_rendorseg","timestamp":"2019. február. 25. 12:06","title":"Ez az eddigi legrosszabb kézműves rendszám, amit láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat állított az Együtt egykori elnökéről. Juhász szerint a helyreigazítást azonnal le is szedték.","shortLead":"Szombat éjjel, 23:21-kor, egy évvel a cikk megjelenése után tette ki az Origo kezdőoldalára, hogy valótlanságokat...","id":"20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f244c11d-f196-4f89-8774-d890ecb3ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a0b58a-936a-4e09-9be1-37b50b40f5ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Valotlansagokat_allitott_Juhasz_Peterrol_az_Origo_ejszaka_raktak_ki_a_helyreigazitast","timestamp":"2019. február. 24. 11:46","title":"Valótlanságokat állított Juhász Péterről az Origo, éjszaka rakták ki a helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]