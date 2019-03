Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF Földgáztároló Zrt.-ben pedig felügyelőbizottsági tag. Most derült ki, hogy két éve a kommunikációs szakembernek több állása is van.","shortLead":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF...","id":"20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc9d0d-ea13-4aeb-8df7-d0026a431d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","timestamp":"2019. március. 20. 15:30","title":"Több állami cégbe is beült a Fidesz kommunikációs vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vadonatúj operaelőadás, koncert egyszerre két Fischerrel, Beethoven-maraton, és olyan nemzetközi vendégművészek, mint Vilde Frang, Patricia Kopatchinskaja, Perényi Miklós, Elisabeth Leonskaja, Baráth Emőke vagy Jordi Savall.\r

","shortLead":"Vadonatúj operaelőadás, koncert egyszerre két Fischerrel, Beethoven-maraton, és olyan nemzetközi vendégművészek, mint...","id":"20190320_Vilagsztarok_itthon_es_a_zenekar_a_vilagban_osszeallt_a_Fesztivalzenekar_201920as_programja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded8934c-7886-4e42-ad1c-597e4ae600c5","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Vilagsztarok_itthon_es_a_zenekar_a_vilagban_osszeallt_a_Fesztivalzenekar_201920as_programja","timestamp":"2019. március. 20. 09:45","title":"Világsztárok itthon, és a BFZ a világban: összeállt a Fesztiválzenekar 2019–20-as programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül (?) közzétette, hogy mennyibe kerül majd a készülék.","shortLead":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül...","id":"20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15abec1-8e8e-4c98-8801-1744b3318b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 20. 19:33","title":"Kiszivárgott videó: működés közben a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7cc3a5-2069-46a2-9fdd-c5757349f245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexnek mesélt egy társaság arról, hogy véresre verték őket biztonságiaknak tűnő maszkosok januárban. ","shortLead":"Az Indexnek mesélt egy társaság arról, hogy véresre verték őket biztonságiaknak tűnő maszkosok januárban. ","id":"20190320_Bulizo_tarsasagot_verhettek_meg_maszkos_biztonsagiak_a_Gozsduudvarban_januarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f7cc3a5-2069-46a2-9fdd-c5757349f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c50f2ab-08d4-4fd0-a389-ae7ead704038","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Bulizo_tarsasagot_verhettek_meg_maszkos_biztonsagiak_a_Gozsduudvarban_januarban","timestamp":"2019. március. 20. 15:46","title":"Bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak a Gozsdu-udvarban januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92f7702-2f71-4a17-91d9-a4a03531da64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több százezren írták alá csütörtökig azt a hivatalos petíciót, amely a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat leállítását követeli. Olyan sokan, hogy egy időre össze is omlott az oldal.","shortLead":"Több százezren írták alá csütörtökig azt a hivatalos petíciót, amely a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat...","id":"20190321_peticio_brexit_brit_kormany_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92f7702-2f71-4a17-91d9-a4a03531da64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ffa0fe-d702-4880-951e-a9174017d7a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_peticio_brexit_brit_kormany_parlament","timestamp":"2019. március. 21. 13:44","title":"Annyian állítanák le a Brexitet, hogy bedőlt a brit kormány petíciós oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291cc6ed-5713-452e-85d8-835baaf7f5df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutott most át a schengeni, uniós határon. ","shortLead":"Nem jutott most át a schengeni, uniós határon. ","id":"20190321_lopott_auto_5_os_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=291cc6ed-5713-452e-85d8-835baaf7f5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dec2197-2841-4b24-9929-fc03f3ebb72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_lopott_auto_5_os_BMW","timestamp":"2019. március. 21. 10:39","title":"Koszovóba tartott ez a majdnem vadonatúj, de lopott 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03082fc-9573-4547-bfa2-09eba61d76bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest Környéki Törvényszék szerdán az MTI-vel.","shortLead":"Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest...","id":"20190320_Kenyszergyogykezelesre_kuldtek_a_csecsemojet_kadba_fojto_anyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03082fc-9573-4547-bfa2-09eba61d76bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6605df5-49c2-4b0a-8891-7ffc8a41355a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Kenyszergyogykezelesre_kuldtek_a_csecsemojet_kadba_fojto_anyat","timestamp":"2019. március. 20. 16:59","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a csecsemőjét kádba fojtó anyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c03a89-94b9-45ce-8258-0c32e950376f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Latin-Amerikán végigsöprő vizsgálat az egyik legkiterjedtebb politikusi korrupciós botrány, amelyet valaha feltártak.","shortLead":"A Latin-Amerikán végigsöprő vizsgálat az egyik legkiterjedtebb politikusi korrupciós botrány, amelyet valaha feltártak.","id":"20190321_Orizetbe_vettek_Michel_Temer_volt_brazil_elnokot_korrupcio_gyanujaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c03a89-94b9-45ce-8258-0c32e950376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bb9630-4931-49b7-b123-52ef918d2432","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orizetbe_vettek_Michel_Temer_volt_brazil_elnokot_korrupcio_gyanujaval","timestamp":"2019. március. 21. 20:07","title":"Őrizetbe vették Michel Temer volt brazil elnököt korrupció gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]