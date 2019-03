Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26dcae2a-03a2-4cd3-985e-0b0061242af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Red Bull holland versenyzője lesz az idei Nagy Futam sztárvendége.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője lesz az idei Nagy Futam sztárvendége.","id":"20190327_Max_Verstappen_fogja_felforgatni_iden_Budapest_belvarosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26dcae2a-03a2-4cd3-985e-0b0061242af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8600525-97c2-450f-8710-17286b4921c0","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Max_Verstappen_fogja_felforgatni_iden_Budapest_belvarosat","timestamp":"2019. március. 27. 16:40","title":"Max Verstappen fogja felforgatni idén Budapest belvárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190327_Magyarazkodik_az_ugyeszseg_a_hvghu_Czegledy_Csabarol_szolo_cikke_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82224dc4-e8f6-4970-b1cc-d7f04bf7f301","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Magyarazkodik_az_ugyeszseg_a_hvghu_Czegledy_Csabarol_szolo_cikke_miatt","timestamp":"2019. március. 27. 20:55","title":"Reagált az ügyészség a hvg.hu Czeglédy Csabáról szóló cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait az északnyugat-kínai Kanszu tartományban fedezték fel a kutatók. A csapatnak a világon elsőként sikerült ilyen leletre bukkanniuk.","shortLead":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait...","id":"20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a45492-50e0-45aa-8c6e-f5d9c4e32841","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","timestamp":"2019. március. 26. 19:03","title":"110 millió éves madár maradványaira bukkantak Kínában, de van nagyobb meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint tartja magát a korábban beígért európai bevezetés dátumához a Samsung, de a 15 ország között nincs ott Magyarország.","shortLead":"A jelek szerint tartja magát a korábban beígért európai bevezetés dátumához a Samsung, de a 15 ország között nincs ott...","id":"20190326_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae845c9-c7c7-4277-ac17-3f6fceabadf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2019. március. 26. 12:33","title":"Megvan, mikortól kapható a Samsung hajlítható okostelefonja, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak az új foglalkoztatási formák. De mitől lesz a foglalkoztatás atipikus, mik a szabályai és ki jár jól vele? Ezt vizsgálja cikkében az Adózóna.","shortLead":"Bár a magyar munkáltatók alapvetően a megszokott, vagyis a tipikus foglalkoztatáshoz szoktak, napjainkban hódítanak...","id":"20190328_Atipikus_foglalkoztatas_Minek_uljon_foloslegesen_a_dolgozo_a_munkahelyen_ha_eppen_nincs_semmi_dolga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d4c1d3-446c-4439-a887-60526bcd379a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Atipikus_foglalkoztatas_Minek_uljon_foloslegesen_a_dolgozo_a_munkahelyen_ha_eppen_nincs_semmi_dolga","timestamp":"2019. március. 28. 11:23","title":"Atipikus foglalkoztatás: Minek üljön fölöslegesen a dolgozó a munkahelyén, ha éppen nincs semmi dolga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat jelenítsenek meg a kijelzőn a televízió kikapcsolt állapotában. A funkció hírekhez, időjárási adatokhoz vagy akár családi képekhez, zenékhez is közvetlen hozzáférést biztosít akkor is, amikor a felhasználók éppen nem aktívan nézik a televíziót.","shortLead":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat...","id":"20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d902fbc0-b76c-4450-a98f-d40f3e644cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","timestamp":"2019. március. 28. 12:03","title":"Látta már? Új mód került a Samsung tévéibe, akkor is mutatnak valamit, ha ki vannak kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség elengedte a ketrecharcost, aki most szabadon védekezhet. Egy tavalyi decemberi ügyről van szó.","shortLead":"A rendőrség elengedte a ketrecharcost, aki most szabadon védekezhet. Egy tavalyi decemberi ügyről van szó.","id":"20190326_Szexualis_zaklatas_miatt_kihallgattak_Conor_McGregort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b046ff-6c6d-49ea-8aba-21b4b699e23a","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Szexualis_zaklatas_miatt_kihallgattak_Conor_McGregort","timestamp":"2019. március. 26. 20:59","title":"Szexuális zaklatás miatt kihallgatták Conor McGregort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ez már a tizedik ilyen eset.","shortLead":"Ez már a tizedik ilyen eset.","id":"20190326_Megint_afgan_menekultet_eheztettek_a_magyar_tranzitzonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a2bd5d-0481-4709-8385-7216712390b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Megint_afgan_menekultet_eheztettek_a_magyar_tranzitzonaban","timestamp":"2019. március. 26. 12:18","title":"Terhes feleségével érkező menekültet éheztettek a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]