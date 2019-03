Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kál térségében lezárták az autópálya Miskolc felé vezető oldalát.","shortLead":"Kál térségében lezárták az autópálya Miskolc felé vezető oldalát.","id":"20190329_balesetek_m3_rendorseg_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44a391b-d91e-48fc-91d4-37472ab3ee54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb7ddf2-fd70-47c1-88bf-3a52ab633030","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_balesetek_m3_rendorseg_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. március. 29. 13:33","title":"Több baleset miatt dugult be az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó hitelből vette, és még több részlettel is tartozik. Ez elkerülhető, ha fizetés előtt betekintünk a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.","shortLead":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó...","id":"mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48ccbf-dce3-42a2-8f2b-c359be409644","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Lefoglalhatják a frissen vett autóját, ha ezt nem teszi meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A menedékkérők még szerdán térítették el az olajszállítót, amely előzőleg kimentette őket a tengerből.","shortLead":"A menedékkérők még szerdán térítették el az olajszállítót, amely előzőleg kimentette őket a tengerből.","id":"20190328_Visszafoglalta_a_haditengereszet_a_menekultek_altal_elteritett_torok_hajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe24bb34-03e5-4fcd-87db-3452e84e394f","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Visszafoglalta_a_haditengereszet_a_menekultek_altal_elteritett_torok_hajot","timestamp":"2019. március. 28. 08:22","title":"Visszafoglalta a haditengerészet a menekültek által eltérített török hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az északi szakasz rekonstrukcióját 2017 novemberében kezdték meg.","shortLead":"Az északi szakasz rekonstrukcióját 2017 novemberében kezdték meg.","id":"20190328_3as_metro_felujutas_eszaki_szakasz_atadas_tarlos_istvan_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ebcbe6-e2ea-44ea-872a-e131ba5e6ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_3as_metro_felujutas_eszaki_szakasz_atadas_tarlos_istvan_fopolgarmester","timestamp":"2019. március. 28. 09:56","title":"Kiderült, mikor adják át a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ilyen még nem fordult elő\", mondta a miniszter. De hogy miről van szó pontosan, azt már nem részletezte. ","shortLead":"\"Ilyen még nem fordult elő\", mondta a miniszter. De hogy miről van szó pontosan, azt már nem részletezte. ","id":"20190328_Kasler_szerint_soha_nem_latott_fejlesztesek_jonnek_a_magyar_egeszsegugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c072d1-a73b-4d0d-a532-b037c1630b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Kasler_szerint_soha_nem_latott_fejlesztesek_jonnek_a_magyar_egeszsegugyben","timestamp":"2019. március. 28. 12:38","title":"Kásler szerint soha nem látott fejlesztések jönnek a magyar egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","shortLead":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","id":"20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007e157-3740-45e9-9c1e-7aa7d05bdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. március. 28. 09:38","title":"12 milliárdért sózza fel az utakat Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4518515-5919-4aeb-a2ae-05126098ba13","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Elfogadják a köztársasági elnök kifogásait: az országgyűlés a jövő héten várhatóan visszavonja az Állami Számvevőszék dolgozóit hátrányosan megkülönböztető néhány döntését.","shortLead":"Elfogadják a köztársasági elnök kifogásait: az országgyűlés a jövő héten várhatóan visszavonja az Állami Számvevőszék...","id":"20190328_Szamvevoszeki_torveny_az_Orszaggyules_enged_a_koztarsasagi_elnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4518515-5919-4aeb-a2ae-05126098ba13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02816a-a9a6-48ea-a7c6-3863247035dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Szamvevoszeki_torveny_az_Orszaggyules_enged_a_koztarsasagi_elnoknek","timestamp":"2019. március. 28. 16:33","title":"Számvevőszéki törvény: az Országgyűlés enged a köztársasági elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","shortLead":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","id":"20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc42852-9046-439c-acd6-5b37ef933aac","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","timestamp":"2019. március. 29. 11:18","title":"Autóbalesetben meghalt egy brit zenekar összes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]