Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft csodaszemüvegeit használják. ","shortLead":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft...","id":"20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bff7a31-1284-47b1-865f-b2cf48973d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","timestamp":"2019. április. 15. 11:03","title":"Új szemüveget kaptak az amerikai katonák, kb. Terminátorok lesznek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is nyomoz a brit rendőrség a tavaly decemberi gatwicki eset miatt, amikor drónnal kétszer is megbénították a repülőtér forgalmát, súlyos fennakadásokat okozva ezzel.","shortLead":"Továbbra is nyomoz a brit rendőrség a tavaly decemberi gatwicki eset miatt, amikor drónnal kétszer is megbénították...","id":"20190415_gatwick_repuloter_illegalis_dronreptetes_legikozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afedc8a6-03d6-4bed-8387-e1c53eb95d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_gatwick_repuloter_illegalis_dronreptetes_legikozlekedes","timestamp":"2019. április. 15. 10:34","title":"\"Belső munka\" lehetett a Gatwick reptér megbénítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is látni lehetett.","shortLead":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is...","id":"20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a77267b-be48-493c-b493-36fb43d1e120","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","timestamp":"2019. április. 13. 15:42","title":"Fura, nagyon fura külsejű ez a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós bürokrácia legfontosabb pozícióit a globális elit emberei töltik be a Terror Háza főigazgatója szerint, aki úgy látja, az ellenzéknek nincs politikai mondanivalója – mindezt a Bayer Show-ban mondta el.","shortLead":"Az uniós bürokrácia legfontosabb pozícióit a globális elit emberei töltik be a Terror Háza főigazgatója szerint, aki...","id":"20190415_Schmidt_Maria_Meg_akarjak_alazni_a_keleteuropai_orszagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c3130f-980c-4f72-a95b-9a0bd1f43dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Schmidt_Maria_Meg_akarjak_alazni_a_keleteuropai_orszagokat","timestamp":"2019. április. 15. 08:38","title":"Schmidt Mária: Meg akarják alázni a kelet-európai országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","shortLead":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","id":"20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c453aa-e873-495c-9201-a68a486b8ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","timestamp":"2019. április. 14. 19:31","title":"Több ezren vonultak a holokauszt áldozataiért Budapesten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e6563b-1471-4379-8086-94569793f76f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tegnap fotózták ezt az autót a Városligetben. Jogos kíváncsiság, miért a fólia, ha tavalyi az autó.","shortLead":"Tegnap fotózták ezt az autót a Városligetben. Jogos kíváncsiság, miért a fólia, ha tavalyi az autó.","id":"20190415_alcafolias_bmw_x5_parkol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e6563b-1471-4379-8086-94569793f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a442b854-d1f0-4ee1-930e-5c95d2b6e582","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_alcafolias_bmw_x5_parkol","timestamp":"2019. április. 15. 09:22","title":"Az álcaautósoknak is jár a vasárnap – fura BMW X5 egy magyar parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","shortLead":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","id":"20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d1ed6f-da53-4197-a251-6cd18876e4e8","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","timestamp":"2019. április. 14. 22:39","title":"Tiger Woods visszatért: 14 év után nyerte meg újra a Masterst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]