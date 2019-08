Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e69ce6a-bb1a-4211-8f62-7a8953757c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből visszahulló Falcon-rakéta egy darabját egyszer már elkapta a SpaceX hajója, de most szépítettek a műveleten.","shortLead":"Az űrből visszahulló Falcon-rakéta egy darabját egyszer már elkapta a SpaceX hajója, de most szépítettek a műveleten.","id":"20190808_space_x_falcon_heavy_raketadarab_falcon_heavey_halo_rocket_lab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e69ce6a-bb1a-4211-8f62-7a8953757c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffd0515-02b7-46c5-b6e4-bba5b55c1d8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_space_x_falcon_heavy_raketadarab_falcon_heavey_halo_rocket_lab","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:33","title":"Csont nélkül: Elon Musk hajója összehozta a tökéletes rakétaelkapást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan tanultak a szerdán elkövetett hibákból a kirgiz biztonsági erők: miután első alkalommal nem tudták letartóztatni Almazbek Atambajev ex-államfőt, csütörtökön egy páncélossal törték be a korrupcióval vádolt ex-államfő erőddé átalakított házának kapuját.","shortLead":"Gyorsan tanultak a szerdán elkövetett hibákból a kirgiz biztonsági erők: miután első alkalommal nem tudták...","id":"20190808_A_masodik_ostrommal_sikerult_orizetbe_venni_a_kirgiz_exelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b811774-12e1-476c-9165-4a31c7a34c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdce2fb-8ff4-434e-8771-fdd82ca23ab9","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_masodik_ostrommal_sikerult_orizetbe_venni_a_kirgiz_exelnokot","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:21","title":"A második ostrommal sikerült őrizetbe venni a kirgiz ex-elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1018a35d-5eb0-4abc-af65-3013b0acf97a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az okos anyagoké és az okos formáké a jövő az egyik legígéretesebb magyar dizájner, a Kavics néven futó kültéri padjával rangos nemzetközi díjakat nyert Fülöp Fruzsina szerint.","shortLead":"Az okos anyagoké és az okos formáké a jövő az egyik legígéretesebb magyar dizájner, a Kavics néven futó kültéri...","id":"201931__kavics_ateren__fulop_fruzsina__beton_es_desszert__maszhato_feluletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1018a35d-5eb0-4abc-af65-3013b0acf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f925ae-1ece-4e5e-96e3-afc309da4605","keywords":null,"link":"/elet/201931__kavics_ateren__fulop_fruzsina__beton_es_desszert__maszhato_feluletek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:30","title":"Négyéves koráig nem beszélt, és ma is egy különös formavilággal kommunikál a világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","shortLead":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","id":"20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9748dfb-a217-4ebe-8abc-4948d059f1fe","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:51","title":"Két nap alatt három cápatámadás történt egy floridai strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz méteres kakaskodás balesettel, majd tettlegességgel zárult. A több száz...","id":"20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caceb1f-c9ea-4a50-86ce-80dc28efb5aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:06","title":"Lakóautós és teherautós esett egymásnak egy körfogalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","shortLead":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","id":"20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d659a36-9abd-4408-97fe-25b2f77855d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:03","title":"Megtalálta a Microsoft, hol próbálkoznak most támadással az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815be747-b217-4e16-adb8-f263fcc057a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn iktatta a Demokratikus Koalíció feljelentését, így mostantól Polt Péter szervezetén múlik, mikor tesznek – és egyáltalán tesznek-e – konkrét lépéseket. Az ellenzéki párt egy jogi huszárvágással azt javasolja: az ügyészség azonnal kérje ki nemzetközi jogsegély keretében az amerikai hatóságoktól a teljes nyomozati anyagot. Hiszen ott már feltárták a teljes ügyet, így lehet, hogy azonnal kiderülhetne a magyar elkövetők neve.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn iktatta a Demokratikus Koalíció feljelentését, így mostantól Polt Péter...","id":"20190806_Gyurcsanyek_jogsegellyel_kiboritanak_a_bilit_a_Microsoftbotranyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815be747-b217-4e16-adb8-f263fcc057a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ac7ccb-6112-4ff9-82c5-5bf3e726468a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Gyurcsanyek_jogsegellyel_kiboritanak_a_bilit_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:00","title":"Gyurcsányék jogsegéllyel borítanák ki a bilit a Microsoft-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat. A funkció végre elkészült, a cég pedig elkezdte bekapcsolni.